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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 18.02.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:19:00+03:00
2025-02-18T21:19:00+03:00
2025-02-18T21:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена во вторник, в 20:59 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области