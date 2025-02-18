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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 18.02.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T21:19:00+03:00

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2025-02-18T21:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

украина

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена во вторник, в 20:59 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины