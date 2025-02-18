https://ria.ru/20250218/obuchenie-1999965329.html

Обучение по рабочим специальностям предложили сделать бесплатным

Обучение по рабочим специальностям предложили сделать бесплатным - РИА Новости, 18.02.2025

Обучение по рабочим специальностям предложили сделать бесплатным

Госдума также предлагает сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям, обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:10:00+03:00

2025-02-18T08:10:00+03:00

2025-02-18T10:03:00+03:00

общество

госдума рф

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социальный навигатор

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Госдума также предлагает сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям, обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии и специальности и проводить переподготовку педагогических работников, повышение их квалификации исключительно в государственных и муниципальных организациях., сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Для реализации последнего предложения депутатами подготовлен законопроект. Планируем рассмотреть его в марте", - заключил Володин.Проект о переподготовке педагогов и повышении их квалификации исключительно в государственных организациях Госдума также планирует рассмотреть в марте.Володин напомнил, что на прошлой неделе в Госдуме подробно обсуждалась разрабатываемая правительством Стратегия развития образования."По итогам рассмотрения подготовили правительству ряд предложений, среди которых... необходимость разработки комплекса мер по формированию сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учеников; считаем правильным закрепить ключевую роль учителя в образовательном процессе, определив цифровые и дистанционные форматы исключительно в качестве вспомогательных", - написал Володин.Также Госдума предлагает создать благоприятные условия для работы педагога, в том числе за счет соразмерной документационной и учебной нагрузки. Повысить престиж профессии учителя.Более того, депутаты предложили также рассмотреть решения в области оплаты труда педагогических работников и разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете.Володин отметил, что Дума предлагает решить вопрос передачи школ с муниципального уровня на региональный и сформировать новую систему подготовки кадров исходя из реального запроса рынка, особое внимание уделив обучению инженеров, медицинских и педагогических работников.Депутаты считают, что следует расширить возможности для практического обучения, увеличив доли стажировок и проектной деятельности и определить новый формат начального профессионального образования, обеспечивающего подготовку квалифицированных рабочих кадров.

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https://ria.ru/20250206/minobrnauki-1997831581.html

https://ria.ru/20250206/putin-1997826129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, вячеслав володин, социальный навигатор, сн_образование, кем стать