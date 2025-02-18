В Новосибирске завели дело после похищения ребенка отцом
В Новосибирске завели дело после похищения ребенка отцом у бывшей жены
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после похищения шестилетнего ребенка отцом на глазах у его бывшей жены в Новосибирске, сообщает СУСК по региону.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что мужчина похитил шестилетнего мальчика на улице на глазах у бывшей жены и, предположительно, хочет вывезти его в Австралию. По данным издания, после развода отцу было разрешено видеться с сыном и дочерью лишь два часа в неделю. Полиция организовала розыск.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего группой лиц)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, днем 16 февраля на улице в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина, действуя с сообщниками, в присутствии своей бывшей жены похитил их шестилетнего сына: посадил ребенка в автомобиль и увез его в неизвестном направлении.
"Следователями регионального СК и сотрудниками МВД по Новосибирской области проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка, отца ребенка и иных лиц, участвовавших в похищении", - добавляется в сообщении.
Силовики уже осмотрели место проживания отца ребенка, допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
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