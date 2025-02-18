Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске завели дело после похищения ребенка отцом - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/novosibirsk-1999999063.html
В Новосибирске завели дело после похищения ребенка отцом
В Новосибирске завели дело после похищения ребенка отцом - РИА Новости, 18.02.2025
В Новосибирске завели дело после похищения ребенка отцом
Следователи завели уголовное дело после похищения шестилетнего ребенка отцом на глазах у его бывшей жены в Новосибирске, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:14:00+03:00
2025-02-18T11:14:00+03:00
происшествия
новосибирск
австралия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после похищения шестилетнего ребенка отцом на глазах у его бывшей жены в Новосибирске, сообщает СУСК по региону. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что мужчина похитил шестилетнего мальчика на улице на глазах у бывшей жены и, предположительно, хочет вывезти его в Австралию. По данным издания, после развода отцу было разрешено видеться с сыном и дочерью лишь два часа в неделю. Полиция организовала розыск. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего группой лиц)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, днем 16 февраля на улице в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина, действуя с сообщниками, в присутствии своей бывшей жены похитил их шестилетнего сына: посадил ребенка в автомобиль и увез его в неизвестном направлении. "Следователями регионального СК и сотрудниками МВД по Новосибирской области проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка, отца ребенка и иных лиц, участвовавших в похищении", - добавляется в сообщении. Силовики уже осмотрели место проживания отца ребенка, допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20241008/moskva-1976981933.html
https://ria.ru/20240907/krasnodar-1971285222.html
новосибирск
австралия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, австралия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Австралия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске завели дело после похищения ребенка отцом

В Новосибирске завели дело после похищения ребенка отцом у бывшей жены

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после похищения шестилетнего ребенка отцом на глазах у его бывшей жены в Новосибирске, сообщает СУСК по региону.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что мужчина похитил шестилетнего мальчика на улице на глазах у бывшей жены и, предположительно, хочет вывезти его в Австралию. По данным издания, после развода отцу было разрешено видеться с сыном и дочерью лишь два часа в неделю. Полиция организовала розыск.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
В Москве задержали мигранта, подозреваемого в надругательстве над ребенком
8 октября 2024, 14:28
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего группой лиц)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, днем 16 февраля на улице в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина, действуя с сообщниками, в присутствии своей бывшей жены похитил их шестилетнего сына: посадил ребенка в автомобиль и увез его в неизвестном направлении.
"Следователями регионального СК и сотрудниками МВД по Новосибирской области проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка, отца ребенка и иных лиц, участвовавших в похищении", - добавляется в сообщении.
Силовики уже осмотрели место проживания отца ребенка, допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
В Краснодаре возбудили дело против семьи, пытавшейся похитить ребенка
7 сентября 2024, 15:25
 
ПроисшествияНовосибирскАвстралияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала