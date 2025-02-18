https://ria.ru/20250218/novosibirsk-1999999063.html

В Новосибирске завели дело после похищения ребенка отцом

В Новосибирске завели дело после похищения ребенка отцом - РИА Новости, 18.02.2025

В Новосибирске завели дело после похищения ребенка отцом

Следователи завели уголовное дело после похищения шестилетнего ребенка отцом на глазах у его бывшей жены в Новосибирске, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:14:00+03:00

2025-02-18T11:14:00+03:00

2025-02-18T11:14:00+03:00

происшествия

новосибирск

австралия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после похищения шестилетнего ребенка отцом на глазах у его бывшей жены в Новосибирске, сообщает СУСК по региону. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что мужчина похитил шестилетнего мальчика на улице на глазах у бывшей жены и, предположительно, хочет вывезти его в Австралию. По данным издания, после развода отцу было разрешено видеться с сыном и дочерью лишь два часа в неделю. Полиция организовала розыск. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего группой лиц)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, днем 16 февраля на улице в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина, действуя с сообщниками, в присутствии своей бывшей жены похитил их шестилетнего сына: посадил ребенка в автомобиль и увез его в неизвестном направлении. "Следователями регионального СК и сотрудниками МВД по Новосибирской области проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка, отца ребенка и иных лиц, участвовавших в похищении", - добавляется в сообщении. Силовики уже осмотрели место проживания отца ребенка, допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20241008/moskva-1976981933.html

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новосибирск

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, австралия, россия, следственный комитет россии (ск рф)