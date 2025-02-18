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Bloomberg узнало о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 18.02.2025
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17:14 18.02.2025 (обновлено: 17:34 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/neft-2000109037.html
Bloomberg узнало о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть
Bloomberg узнало о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 18.02.2025
Bloomberg узнало о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть
Страны G7 изучают возможность пересмотреть потолок цен на российскую нефть, передает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:14:00+03:00
2025-02-18T17:34:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
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москва
владимир путин
g7
евросоюз
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Страны G7 изучают возможность пересмотреть потолок цен на российскую нефть, передает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа."Большая семерка" рассматривает идею коллективно ужесточить или адаптировать потолок цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы Москвы", — говорится в материале.Отмечается, что G7 планируют выпустить заявление 24 февраля.В середине декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны "Большой семерки" изучают способы ужесточения ограничений стоимости российской нефти, при этом варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до 40 долларов за баррель.Нефтяные санкции западных стран против Москвы вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое топливо перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля 2023-го для нефтепродуктов начала действовать аналогичная мера.С 1 февраля того же года Россия запретила поставлять нефть и нефтепродукты зарубежным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20250213/putin-1999235414.html
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экономика, цены на нефть, россия, австралия, москва, владимир путин, g7, евросоюз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире
Экономика, Цены на нефть, Россия, Австралия, Москва, Владимир Путин, G7, Евросоюз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), В мире
Bloomberg узнало о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть

Bloomberg: G7 изучает возможность пересмотра потолка цен на нефть из России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Страны G7 изучают возможность пересмотреть потолок цен на российскую нефть, передает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.
"Большая семерка" рассматривает идею коллективно ужесточить или адаптировать потолок цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы Москвы", — говорится в материале.
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Отмечается, что G7 планируют выпустить заявление 24 февраля.
В середине декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны "Большой семерки" изучают способы ужесточения ограничений стоимости российской нефти, при этом варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до 40 долларов за баррель.
Нефтяные санкции западных стран против Москвы вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогое топливо перевозить и страховать запрещено. С 5 февраля 2023-го для нефтепродуктов начала действовать аналогичная мера.
С 1 февраля того же года Россия запретила поставлять нефть и нефтепродукты зарубежным покупателям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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