https://ria.ru/20250218/narusheniya-1999949069.html

DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США

DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США - РИА Новости, 18.02.2025

DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США

Департамент США по государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска запустил в его соцсети Х аккаунты, касающиеся аудита... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T00:40:00+03:00

2025-02-18T00:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Департамент США по государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска запустил в его соцсети Х аккаунты, касающиеся аудита государственных ведомств, и просит граждан сообщать о нарушениях. У центрального аккаунта DOGE теперь появились более 30 "связанных с ним", они касаются госструктур, в том числе Пентагона, НАСА и других. Первые публикации в этих аккаунтах, в частности DOGE NASA, призывают граждан делиться информацией о "мошенничестве, растратах и злоупотреблениях". Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Маск при этом возглавляет компанию Space X, занимающуюся созданием космических аппаратов, коммерческими запусками и пусками по контракту с правительством США. Новое ведомство столкнулось с волной критики и опасений в том, что Маск получает доступ к слишком большому объему чувствительной и личной информации граждан, касающейся соцстрахования и налогов. Трамп хвалит миллиардера, заявляя, что тот обнаруживает мошенничество на огромные суммы. Первым в коррупции и злоупотреблениях обвинили Агентство по международному сотрудничеству (USAID).

https://ria.ru/20250217/doge-1999744195.html

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