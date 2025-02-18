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DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США - РИА Новости, 18.02.2025
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00:40 18.02.2025 (обновлено: 00:41 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/narusheniya-1999949069.html
DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США
DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США - РИА Новости, 18.02.2025
DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США
Департамент США по государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска запустил в его соцсети Х аккаунты, касающиеся аудита... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T00:40:00+03:00
2025-02-18T00:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Департамент США по государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска запустил в его соцсети Х аккаунты, касающиеся аудита государственных ведомств, и просит граждан сообщать о нарушениях. У центрального аккаунта DOGE теперь появились более 30 "связанных с ним", они касаются госструктур, в том числе Пентагона, НАСА и других. Первые публикации в этих аккаунтах, в частности DOGE NASA, призывают граждан делиться информацией о "мошенничестве, растратах и злоупотреблениях". Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Маск при этом возглавляет компанию Space X, занимающуюся созданием космических аппаратов, коммерческими запусками и пусками по контракту с правительством США. Новое ведомство столкнулось с волной критики и опасений в том, что Маск получает доступ к слишком большому объему чувствительной и личной информации граждан, касающейся соцстрахования и налогов. Трамп хвалит миллиардера, заявляя, что тот обнаруживает мошенничество на огромные суммы. Первым в коррупции и злоупотреблениях обвинили Агентство по международному сотрудничеству (USAID).
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, наса, министерство обороны сша, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, НАСА, Министерство обороны США, Агентство по международному развитию США
DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США

DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США через соцсеть X

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Департамент США по государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска запустил в его соцсети Х аккаунты, касающиеся аудита государственных ведомств, и просит граждан сообщать о нарушениях.
У центрального аккаунта DOGE теперь появились более 30 "связанных с ним", они касаются госструктур, в том числе Пентагона, НАСА и других. Первые публикации в этих аккаунтах, в частности DOGE NASA, призывают граждан делиться информацией о "мошенничестве, растратах и злоупотреблениях".
Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Маск при этом возглавляет компанию Space X, занимающуюся созданием космических аппаратов, коммерческими запусками и пусками по контракту с правительством США. Новое ведомство столкнулось с волной критики и опасений в том, что Маск получает доступ к слишком большому объему чувствительной и личной информации граждан, касающейся соцстрахования и налогов. Трамп хвалит миллиардера, заявляя, что тот обнаруживает мошенничество на огромные суммы. Первым в коррупции и злоупотреблениях обвинили Агентство по международному сотрудничеству (USAID).
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
СМИ: DOGE хочет получить доступ к базе данных налогового управления США
Вчера, 06:05
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскНАСАМинистерство обороны СШААгентство по международному развитию США
 
 
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