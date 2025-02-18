https://ria.ru/20250218/narusheniya-1999949069.html
DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США
DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США - РИА Новости, 18.02.2025
DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США
Департамент США по государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска запустил в его соцсети Х аккаунты, касающиеся аудита... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T00:40:00+03:00
2025-02-18T00:40:00+03:00
2025-02-18T00:41:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
наса
министерство обороны сша
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805961_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_956bac084070755ba93dc4d07ca7a40d.jpg
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Департамент США по государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска запустил в его соцсети Х аккаунты, касающиеся аудита государственных ведомств, и просит граждан сообщать о нарушениях. У центрального аккаунта DOGE теперь появились более 30 "связанных с ним", они касаются госструктур, в том числе Пентагона, НАСА и других. Первые публикации в этих аккаунтах, в частности DOGE NASA, призывают граждан делиться информацией о "мошенничестве, растратах и злоупотреблениях". Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Маск при этом возглавляет компанию Space X, занимающуюся созданием космических аппаратов, коммерческими запусками и пусками по контракту с правительством США. Новое ведомство столкнулось с волной критики и опасений в том, что Маск получает доступ к слишком большому объему чувствительной и личной информации граждан, касающейся соцстрахования и налогов. Трамп хвалит миллиардера, заявляя, что тот обнаруживает мошенничество на огромные суммы. Первым в коррупции и злоупотреблениях обвинили Агентство по международному сотрудничеству (USAID).
https://ria.ru/20250217/doge-1999744195.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805961_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1d9d12873deafac3349818330d72d289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, наса, министерство обороны сша, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, НАСА, Министерство обороны США, Агентство по международному развитию США
DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США
DOGE просит граждан сообщать о нарушениях в госструктурах США через соцсеть X