В Курской области ликвидировали грузинского наемника
В Суджанском районе Курской области ликвидировали грузинского наемника
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
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КУРСК, 18 фев - РИА Новости. Военные группировки "Север" ликвидировали в Суджанском районе Курской области воевавшего на стороне Украины грузинского наемника Левана Паркаия, об этом бойцы сообщили РИА Новости.
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"Наемник был ликвидирован в Суджанском районе Курской области бойцами группировки Север при освобождении оккупированных территорий", — рассказали военнослужащие.
Ранее военнослужащие подразделения российской группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что в подвале рядом с телами убитых мирных жителей курского села Русское Поречное нашли грузинский флаг.
Житель Суджи Владимир Мальцев сообщал РИА Новости, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область было убито много мирных жителей, особенно усердствовали наемники, в частности из Франции, Грузии и Польши.
Также эвакуированная жительница Суджанского района рассказывали военным следователям, что напавшие в составе ВСУ на Курскую область наемники из Грузии зверствовали в селах: бросали гранаты в подвалы, "и горло перерезали, и головы". Сведения зафиксировали военные следователи СК.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
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