Рейтинг@Mail.ru
В Курской области ликвидировали грузинского наемника - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:32 18.02.2025 (обновлено: 06:25 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/naemnik-1999951095.html
В Курской области ликвидировали грузинского наемника
В Курской области ликвидировали грузинского наемника - РИА Новости, 18.02.2025
В Курской области ликвидировали грузинского наемника
Военные группировки "Север" ликвидировали в Суджанском районе Курской области воевавшего на стороне Украины грузинского наемника Левана Паркаия, об этом бойцы... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T01:32:00+03:00
2025-02-18T06:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
грузия
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
КУРСК, 18 фев - РИА Новости. Военные группировки "Север" ликвидировали в Суджанском районе Курской области воевавшего на стороне Украины грузинского наемника Левана Паркаия, об этом бойцы сообщили РИА Новости."Наемник был ликвидирован в Суджанском районе Курской области бойцами группировки Север при освобождении оккупированных территорий", — рассказали военнослужащие.Ранее военнослужащие подразделения российской группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что в подвале рядом с телами убитых мирных жителей курского села Русское Поречное нашли грузинский флаг.Житель Суджи Владимир Мальцев сообщал РИА Новости, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область было убито много мирных жителей, особенно усердствовали наемники, в частности из Франции, Грузии и Польши.Также эвакуированная жительница Суджанского района рассказывали военным следователям, что напавшие в составе ВСУ на Курскую область наемники из Грузии зверствовали в селах: бросали гранаты в подвалы, "и горло перерезали, и головы". Сведения зафиксировали военные следователи СК. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250203/naemnik-1996943567.html
https://ria.ru/20250124/vsu-1995412119.html
россия
курская область
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, грузия, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Грузия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области ликвидировали грузинского наемника

В Суджанском районе Курской области ликвидировали грузинского наемника

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 18 фев - РИА Новости. Военные группировки "Север" ликвидировали в Суджанском районе Курской области воевавшего на стороне Украины грузинского наемника Левана Паркаия, об этом бойцы сообщили РИА Новости.
«
"Наемник был ликвидирован в Суджанском районе Курской области бойцами группировки Север при освобождении оккупированных территорий", — рассказали военнослужащие.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
СМИ: британского наемника ликвидировали в ходе первой миссии на Украине
3 февраля, 04:06
Ранее военнослужащие подразделения российской группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что в подвале рядом с телами убитых мирных жителей курского села Русское Поречное нашли грузинский флаг.
Житель Суджи Владимир Мальцев сообщал РИА Новости, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область было убито много мирных жителей, особенно усердствовали наемники, в частности из Франции, Грузии и Польши.
Также эвакуированная жительница Суджанского района рассказывали военным следователям, что напавшие в составе ВСУ на Курскую область наемники из Грузии зверствовали в селах: бросали гранаты в подвалы, "и горло перерезали, и головы". Сведения зафиксировали военные следователи СК.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Запорожской области ликвидировали наемника ВСУ из Австрии
24 января, 22:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьГрузияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала