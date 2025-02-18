https://ria.ru/20250218/naemnik-1999951095.html

В Курской области ликвидировали грузинского наемника

В Курской области ликвидировали грузинского наемника - РИА Новости, 18.02.2025

В Курской области ликвидировали грузинского наемника

Военные группировки "Север" ликвидировали в Суджанском районе Курской области воевавшего на стороне Украины грузинского наемника Левана Паркаия, об этом бойцы... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T01:32:00+03:00

2025-02-18T01:32:00+03:00

2025-02-18T06:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

грузия

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 18 фев - РИА Новости. Военные группировки "Север" ликвидировали в Суджанском районе Курской области воевавшего на стороне Украины грузинского наемника Левана Паркаия, об этом бойцы сообщили РИА Новости."Наемник был ликвидирован в Суджанском районе Курской области бойцами группировки Север при освобождении оккупированных территорий", — рассказали военнослужащие.Ранее военнослужащие подразделения российской группировки войск "Север" сообщали РИА Новости, что в подвале рядом с телами убитых мирных жителей курского села Русское Поречное нашли грузинский флаг.Житель Суджи Владимир Мальцев сообщал РИА Новости, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область было убито много мирных жителей, особенно усердствовали наемники, в частности из Франции, Грузии и Польши.Также эвакуированная жительница Суджанского района рассказывали военным следователям, что напавшие в составе ВСУ на Курскую область наемники из Грузии зверствовали в селах: бросали гранаты в подвалы, "и горло перерезали, и головы". Сведения зафиксировали военные следователи СК. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250203/naemnik-1996943567.html

https://ria.ru/20250124/vsu-1995412119.html

россия

курская область

грузия

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россия, курская область, грузия, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)