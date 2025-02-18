В Москве в 2025 году заменят 3,9 тысячи систем отопления и водоснабжения
Заммэра Бирюков: в Москве в 2025 году заменят почти 3,9 тысячи систем отопления
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменят в 2025 году почти 3,9 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах в рамках программы капремонта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,7 тысячи домов общей площадью 307 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года в более чем 11,2 тысячи жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году заменим около 3,9 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения", - рассказал Бирюков.
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Заммэра уточнил, что больше всего таких систем обновят в Центральном - 1 228, Северном - 640, Восточном административных округах - 342.
"В рамках капремонта в Москве меняют основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения. Производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности, или современные мощные конвекторы.
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