https://ria.ru/20250218/moskva-2000017651.html

В Москве в 2025 году заменят 3,9 тысячи систем отопления и водоснабжения

В Москве в 2025 году заменят 3,9 тысячи систем отопления и водоснабжения - РИА Новости, 18.02.2025

В Москве в 2025 году заменят 3,9 тысячи систем отопления и водоснабжения

Специалисты комплекса городского хозяйства заменят в 2025 году почти 3,9 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах в рамках РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:06:00+03:00

2025-02-18T12:06:00+03:00

2025-02-18T12:06:00+03:00

жкх

москва

россия

восточный административный округ (москва)

петр бирюков

капремонт в москве

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменят в 2025 году почти 3,9 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах в рамках программы капремонта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,7 тысячи домов общей площадью 307 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года в более чем 11,2 тысячи жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году заменим около 3,9 тысячи систем отопления, водоснабжения и водоотведения", - рассказал Бирюков. Заммэра уточнил, что больше всего таких систем обновят в Центральном - 1 228, Северном - 640, Восточном административных округах - 342. "В рамках капремонта в Москве меняют основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения. Производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности, или современные мощные конвекторы.

https://ria.ru/20250217/biryukov-1999755432.html

https://ria.ru/20250215/moskva-1999601156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, москва, россия, восточный административный округ (москва), петр бирюков, капремонт в москве