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Москалькова рассказала о работе с украинской стороной по пропавшим людям - РИА Новости, 18.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:10 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/moskalkova-2000171492.html
Москалькова рассказала о работе с украинской стороной по пропавшим людям
Москалькова рассказала о работе с украинской стороной по пропавшим людям - РИА Новости, 18.02.2025
Москалькова рассказала о работе с украинской стороной по пропавшим людям
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ продолжает работу с руководством Курской области, МККК и украинской стороной по вопросу возвращения домой... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T22:10:00+03:00
2025-02-18T22:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
татьяна москалькова
владимир путин
александр хинштейн
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ продолжает работу с руководством Курской области, МККК и украинской стороной по вопросу возвращения домой пропавших курян, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. "Продолжаем работать с руководством Курской области, МККК и украинской стороной по вопросу возвращения домой наших курян. Переживаем и молимся за них, делаем все возможное для их спасения", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на сайте правительства региона начал работать реестр жителей курского приграничья, с которыми утратили связь родственники. В работе по созданию реестра принимали участие и сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ. "Реестр может быть дополнен при поступлении новых заявлений о пропавших людях, также предусмотрена возможность сообщить сведения о разыскиваемом человеке", - добавила федеральный омбудсмен. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250218/putin-2000140551.html
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россия, курская область, брянская область, татьяна москалькова, владимир путин, александр хинштейн, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины, Украина
Москалькова рассказала о работе с украинской стороной по пропавшим людям

Москалькова: продолжаем работать с Украиной по пропавшим жителям Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ продолжает работу с руководством Курской области, МККК и украинской стороной по вопросу возвращения домой пропавших курян, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Продолжаем работать с руководством Курской области, МККК и украинской стороной по вопросу возвращения домой наших курян. Переживаем и молимся за них, делаем все возможное для их спасения", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
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Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на сайте правительства региона начал работать реестр жителей курского приграничья, с которыми утратили связь родственники. В работе по созданию реестра принимали участие и сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.
"Реестр может быть дополнен при поступлении новых заявлений о пропавших людях, также предусмотрена возможность сообщить сведения о разыскиваемом человеке", - добавила федеральный омбудсмен.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьТатьяна МоскальковаВладимир ПутинАлександр ХинштейнМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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