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На реализацию нацпроектов в Мордовии направили почти 90 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.02.2025
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Республика Мордовия
 
11:36 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/mordovija-2000009018.html
На реализацию нацпроектов в Мордовии направили почти 90 миллиардов рублей
На реализацию нацпроектов в Мордовии направили почти 90 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.02.2025
На реализацию нацпроектов в Мордовии направили почти 90 миллиардов рублей
Почти 90 миллиардов рублей направлено на реализацию нацпроектов в Мордовии, заявил глава региона Артем Здунов. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:36:00+03:00
2025-02-18T11:36:00+03:00
республика мордовия
саранск
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Почти 90 миллиардов рублей направлено на реализацию нацпроектов в Мордовии, заявил глава региона Артем Здунов. Глава Мордовии провел совместную коллегию министерства строительства и архитектуры республики и регионального министерства энергетики и ЖКХ, где подвели итоги работы и поставили задачи на будущее. "Всего на реализацию нацпроектов в республике направлено почти 90 миллиардов рублей – две трети из них федеральные средства. Большое внимание уделяем развитию социальной инфраструктуры. Главное, что мы исполняем наказы избирателей, строим то, что просят люди", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова. Он отметил, что в Мордовии построено 9 новых школьных зданий и 20 детсадов, еще 36 школ капитально отремонтировано. В ближайшие три года будет капитально отремонтировано еще 56 зданий школ, 14 детских садов и 4 техникума. "Подобных объемов строительно-ремонтных работ в системе образования Мордовии ранее никогда не было. Кроме того, в рамках нового нацпроекта "Молодежь и дети" мы получили финансирование на новую школу в Саранске на 510 мест", - подчеркнул глава республики. По нацпроекту также были построены три новых учреждения здравоохранения (поликлиника онкодиспансера, хирургический корпус Детской больницы, детская поликлиника в Рузаевке), капитально отремонтированы поликлиники. Здунов поставил задачу сохранить темпы строительных работ. Он отметил. что предстоит приступить к реализации нового проекта расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Также будет запущена новая программа строительства жилья для семей с детьми.
https://ria.ru/20250206/glavy-1997785372.html
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саранск, артем здунов
Республика Мордовия, Саранск, Артем Здунов
На реализацию нацпроектов в Мордовии направили почти 90 миллиардов рублей

Здунов: почти 90 млрд рублей направлено на реализацию нацпроектов в Мордовии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Почти 90 миллиардов рублей направлено на реализацию нацпроектов в Мордовии, заявил глава региона Артем Здунов.
Глава Мордовии провел совместную коллегию министерства строительства и архитектуры республики и регионального министерства энергетики и ЖКХ, где подвели итоги работы и поставили задачи на будущее.
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"Всего на реализацию нацпроектов в республике направлено почти 90 миллиардов рублей – две трети из них федеральные средства. Большое внимание уделяем развитию социальной инфраструктуры. Главное, что мы исполняем наказы избирателей, строим то, что просят люди", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова.
Он отметил, что в Мордовии построено 9 новых школьных зданий и 20 детсадов, еще 36 школ капитально отремонтировано. В ближайшие три года будет капитально отремонтировано еще 56 зданий школ, 14 детских садов и 4 техникума.
"Подобных объемов строительно-ремонтных работ в системе образования Мордовии ранее никогда не было. Кроме того, в рамках нового нацпроекта "Молодежь и дети" мы получили финансирование на новую школу в Саранске на 510 мест", - подчеркнул глава республики.
По нацпроекту также были построены три новых учреждения здравоохранения (поликлиника онкодиспансера, хирургический корпус Детской больницы, детская поликлиника в Рузаевке), капитально отремонтированы поликлиники.
Здунов поставил задачу сохранить темпы строительных работ. Он отметил. что предстоит приступить к реализации нового проекта расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Также будет запущена новая программа строительства жилья для семей с детьми.
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Республика МордовияСаранскАртем Здунов
 
 
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