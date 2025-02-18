https://ria.ru/20250218/mordovija-2000009018.html

На реализацию нацпроектов в Мордовии направили почти 90 миллиардов рублей

На реализацию нацпроектов в Мордовии направили почти 90 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.02.2025

На реализацию нацпроектов в Мордовии направили почти 90 миллиардов рублей

Почти 90 миллиардов рублей направлено на реализацию нацпроектов в Мордовии, заявил глава региона Артем Здунов. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:36:00+03:00

2025-02-18T11:36:00+03:00

2025-02-18T11:36:00+03:00

республика мордовия

саранск

артем здунов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932530596_0:92:3017:1789_1920x0_80_0_0_66825cc7f77371c3c9696825588aff88.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Почти 90 миллиардов рублей направлено на реализацию нацпроектов в Мордовии, заявил глава региона Артем Здунов. Глава Мордовии провел совместную коллегию министерства строительства и архитектуры республики и регионального министерства энергетики и ЖКХ, где подвели итоги работы и поставили задачи на будущее. "Всего на реализацию нацпроектов в республике направлено почти 90 миллиардов рублей – две трети из них федеральные средства. Большое внимание уделяем развитию социальной инфраструктуры. Главное, что мы исполняем наказы избирателей, строим то, что просят люди", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова. Он отметил, что в Мордовии построено 9 новых школьных зданий и 20 детсадов, еще 36 школ капитально отремонтировано. В ближайшие три года будет капитально отремонтировано еще 56 зданий школ, 14 детских садов и 4 техникума. "Подобных объемов строительно-ремонтных работ в системе образования Мордовии ранее никогда не было. Кроме того, в рамках нового нацпроекта "Молодежь и дети" мы получили финансирование на новую школу в Саранске на 510 мест", - подчеркнул глава республики. По нацпроекту также были построены три новых учреждения здравоохранения (поликлиника онкодиспансера, хирургический корпус Детской больницы, детская поликлиника в Рузаевке), капитально отремонтированы поликлиники. Здунов поставил задачу сохранить темпы строительных работ. Он отметил. что предстоит приступить к реализации нового проекта расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Также будет запущена новая программа строительства жилья для семей с детьми.

https://ria.ru/20250206/glavy-1997785372.html

https://ria.ru/20250131/saransk-1996589126.html

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

саранск, артем здунов