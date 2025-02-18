В Германии заговорили о переброске на Украину войск из Индии
TAZ: на Украине надо развернуть миротворческую миссию ООН с войсками из Индии
Индийский военнослужащий . Архивное фото
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МОСКВА,18 фев — РИА Новости. ООН могла бы включить в состав миротворческой миссии на Украине военных из стран БРИКС+, в том числе из Индии, пишет немецкая газета TAZ.
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"Более масштабная миротворческая миссия ООН с мандатом по наблюдению и войсками из нейтральных государств Глобального Юга, особенно из стран БРИКС-плюс, таких как Индия, была бы более разумной и обсуждаемой", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, именно миротворцы из этих стран могли бы осуществлять контроль над линией соприкосновения после заключения сделки по Украине. Миротворческий контингент ЕС и НАТО просто не имеет достаточно оперативных сил для наблюдения за столь протяженной линией фронта, указывается в материале.
В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Как отметили эксперты, консенсус по этому вопросу, вероятно, не был достигнут.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.