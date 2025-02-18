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В Германии заговорили о переброске на Украину войск из Индии - РИА Новости, 18.02.2025
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04:49 18.02.2025 (обновлено: 04:53 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/mirotvortsy-1999958356.html
В Германии заговорили о переброске на Украину войск из Индии
В Германии заговорили о переброске на Украину войск из Индии - РИА Новости, 18.02.2025
В Германии заговорили о переброске на Украину войск из Индии
ООН могла бы включить в состав миротворческой миссии на Украине военных из стран БРИКС+, в том числе из Индии, пишет немецкая газета TAZ. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T04:49:00+03:00
2025-02-18T04:53:00+03:00
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МОСКВА,18 фев — РИА Новости. ООН могла бы включить в состав миротворческой миссии на Украине военных из стран БРИКС+, в том числе из Индии, пишет немецкая газета TAZ."Более масштабная миротворческая миссия ООН с мандатом по наблюдению и войсками из нейтральных государств Глобального Юга, особенно из стран БРИКС-плюс, таких как Индия, была бы более разумной и обсуждаемой", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, именно миротворцы из этих стран могли бы осуществлять контроль над линией соприкосновения после заключения сделки по Украине. Миротворческий контингент ЕС и НАТО просто не имеет достаточно оперативных сил для наблюдения за столь протяженной линией фронта, указывается в материале.В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Как отметили эксперты, консенсус по этому вопросу, вероятно, не был достигнут.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250217/zelenskiy-1999937761.html
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в мире, украина, россия, индия, оон
В мире, Украина, Россия, Индия, ООН
В Германии заговорили о переброске на Украину войск из Индии

TAZ: на Украине надо развернуть миротворческую миссию ООН с войсками из Индии

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкИндийский военнослужащий
Индийский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Индийский военнослужащий . Архивное фото
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МОСКВА,18 фев — РИА Новости. ООН могла бы включить в состав миротворческой миссии на Украине военных из стран БРИКС+, в том числе из Индии, пишет немецкая газета TAZ.
«
"Более масштабная миротворческая миссия ООН с мандатом по наблюдению и войсками из нейтральных государств Глобального Юга, особенно из стран БРИКС-плюс, таких как Индия, была бы более разумной и обсуждаемой", — говорится в публикации.
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По мнению автора статьи, именно миротворцы из этих стран могли бы осуществлять контроль над линией соприкосновения после заключения сделки по Украине. Миротворческий контингент ЕС и НАТО просто не имеет достаточно оперативных сил для наблюдения за столь протяженной линией фронта, указывается в материале.
В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Как отметили эксперты, консенсус по этому вопросу, вероятно, не был достигнут.
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