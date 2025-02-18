https://ria.ru/20250218/minoborony-2000165353.html
Над Крымом сбили три беспилотника
Над Крымом сбили три беспилотника - РИА Новости, 18.02.2025
Над Крымом сбили три беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T21:10:00+03:00
2025-02-18T21:10:00+03:00
2025-02-18T23:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
украина
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России."Восемнадцатого февраля 2025 года в период с 19.25 до 19.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Над Крымом сбили три беспилотника
Минобороны: силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ на территорией Крыма