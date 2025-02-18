https://ria.ru/20250218/minoborony-2000165353.html

Над Крымом сбили три беспилотника

Над Крымом сбили три беспилотника - РИА Новости, 18.02.2025

Над Крымом сбили три беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T21:10:00+03:00

2025-02-18T21:10:00+03:00

2025-02-18T23:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотники

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России."Восемнадцатого февраля 2025 года в период с 19.25 до 19.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, украина, вооруженные силы украины