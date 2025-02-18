"Бешеное животное": Медведев прокомментировал атаку ВСУ по станции КТК
Медведев: атаковав станцию перекачки нефти, ВСУ укусили хозяина
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале сравнил Киев с бешеным животным, говоря об атаке ВСУ на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" на Кубани.
"Бешеное животное укусило хозяина. Украинские беспилотники атаковали насосно-перекачивающую станцию, которая обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК. — Прим. ред.). Это актив отнюдь не российский, и нефть в нем по своему правовому режиму международная. Она принадлежит в определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские", — написал он.
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Замглавы Совета безопасности подчеркнул, что удар по нефтяному консорциуму может остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок и увеличить рост цен на нефть, тем самым нанеся прямой ущерб американским компаниям и президенту США Дональду Трампу. В 2024 году доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК составила более 40 процентов, а совокупная доля вместе с западными компаниями — более 65. Киев, зная об этом, нанес удар намеренно, добавил Медведев.
В понедельник сообщалось, что крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА, начиненных, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск после атаки идет на сниженных режимах.
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