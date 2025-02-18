Рейтинг@Mail.ru
"Бешеное животное": Медведев прокомментировал атаку ВСУ по станции КТК - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 18.02.2025 (обновлено: 10:32 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/medvedev-1999968512.html
"Бешеное животное": Медведев прокомментировал атаку ВСУ по станции КТК
"Бешеное животное": Медведев прокомментировал атаку ВСУ по станции КТК - РИА Новости, 18.02.2025
"Бешеное животное": Медведев прокомментировал атаку ВСУ по станции КТК
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале сравнил Киев с бешеным животным, говоря об атаке ВСУ на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" на РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T08:51:00+03:00
2025-02-18T10:32:00+03:00
вооруженные силы украины
дмитрий медведев
киев
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале сравнил Киев с бешеным животным, говоря об атаке ВСУ на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" на Кубани."Бешеное животное укусило хозяина. Украинские беспилотники атаковали насосно-перекачивающую станцию, которая обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК. — Прим. ред.). Это актив отнюдь не российский, и нефть в нем по своему правовому режиму международная. Она принадлежит в определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские", — написал он.Замглавы Совета безопасности подчеркнул, что удар по нефтяному консорциуму может остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок и увеличить рост цен на нефть, тем самым нанеся прямой ущерб американским компаниям и президенту США Дональду Трампу. В 2024 году доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК составила более 40 процентов, а совокупная доля вместе с западными компаниями — более 65. Киев, зная об этом, нанес удар намеренно, добавил Медведев.В понедельник сообщалось, что крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА, начиненных, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск после атаки идет на сниженных режимах.
https://ria.ru/20250215/vens-1999588750.html
https://ria.ru/20250217/medvedev-1999889406.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, дмитрий медведев, киев, россия, политика
Вооруженные силы Украины, Дмитрий Медведев, Киев, Россия, Политика
"Бешеное животное": Медведев прокомментировал атаку ВСУ по станции КТК

Медведев: атаковав станцию перекачки нефти, ВСУ укусили хозяина

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале сравнил Киев с бешеным животным, говоря об атаке ВСУ на нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская" на Кубани.
"Бешеное животное укусило хозяина. Украинские беспилотники атаковали насосно-перекачивающую станцию, которая обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК. — Прим. ред.). Это актив отнюдь не российский, и нефть в нем по своему правовому режиму международная. Она принадлежит в определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские", — написал он.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Медведев прокомментировал речь Вэнса на конференции в Мюнхене
15 февраля, 17:05
Замглавы Совета безопасности подчеркнул, что удар по нефтяному консорциуму может остановить прокачку нефти, разбалансировать рынок и увеличить рост цен на нефть, тем самым нанеся прямой ущерб американским компаниям и президенту США Дональду Трампу. В 2024 году доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК составила более 40 процентов, а совокупная доля вместе с западными компаниями — более 65. Киев, зная об этом, нанес удар намеренно, добавил Медведев.
В понедельник сообщалось, что крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА, начиненных, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск после атаки идет на сниженных режимах.
Глава Мюнхенской конференции заплакал во время выступления - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Медведев назвал главу Мюнхенской конференции фриком
17 февраля, 17:48
 
Вооруженные силы УкраиныДмитрий МедведевКиевРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала