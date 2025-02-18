https://ria.ru/20250218/mediki-2000066508.html
Почти 70 медиков нашли работу в Подмосковье благодаря коллегам в 2025 году
Почти 70 медиков нашли работу в Подмосковье благодаря коллегам в 2025 году - РИА Новости, 18.02.2025
Почти 70 медиков нашли работу в Подмосковье благодаря коллегам в 2025 году
С начала 2025 года около 70 медиков нашли работу в Московской области по программе "Приведи друга", сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:03:00+03:00
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2025-02-18T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. С начала 2025 года около 70 медиков нашли работу в Московской области по программе "Приведи друга", сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжает обновляться инфраструктура здравоохранения. Так, в 2025 году планируется ввод в эксплуатацию девяти поликлиник, трех подстанций скорой медицинской помощи, восьми фельдшерско-акушерских пунктов. Помимо этого, запланирован капитальный ремонт более 30 объектов. "Возвести стены — это всегда важно и требует труда, но все же ключевой вызов - обеспечить отрасль профессиональными кадрами, привлечь востребованных узких специалистов, врачей первичного звена и других направлений. Мы в поиске лучших и стараемся поддерживать тех, кто также включен в эту работу", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Также глава региона уточнил, что с 1 января увеличилась премия для сотрудников, помогающих привлекать коллег. "Теперь медработник может получить от 28 тысяч до 128 тысяч рублей в зависимости от специальности нового сотрудника, его стажа. Таким образом с начала 2025 года мы смогли трудоустроить почти 70 медработников – это медсестры, фельдшеры скорой, участковые терапевты, акушеры, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, хирурги, педиатры, рентгенологи", – сообщил губернатор. По данным пресс-службы, премия выплачивается в два этапа: 50% – при трудоустройстве специалиста, еще 50% – после трех месяцев работы. Мера действует в Подмосковье для привлечения в клиники региона квалифицированных специалистов, что отвечает целям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Больше всего специалистов удалось привлечь в Красногорск (девять специалистов), Одинцовский городской округ (пять специалистов), Электросталь (трех медиков) и Сергиево-Посадский городской округ (двух медспециалистов). Также новые сотрудники начали работать в медучреждениях Королева, Дубны, Жуковского, Зарайска, Каширы. Каждый из специалистов трудоустроен на основную должность, полную ставку и минимум полгода до этого не работал в системе здравоохранения Московской области. В материале уточняется, что для работников здравоохранения в Подмосковье действуют программы "Социальная ипотека", "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земля врачам".
https://ria.ru/20250218/rekonstruktsiya-2000050230.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Почти 70 медиков нашли работу в Подмосковье благодаря коллегам в 2025 году
Около 70 медиков нашли работу по программе "Приведи друга" в Подмосковье
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. С начала 2025 года около 70 медиков нашли работу в Московской области по программе "Приведи друга", сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Губернатор Андрей Воробьев
рассказал, что в регионе продолжает обновляться инфраструктура здравоохранения. Так, в 2025 году планируется ввод в эксплуатацию девяти поликлиник, трех подстанций скорой медицинской помощи, восьми фельдшерско-акушерских пунктов. Помимо этого, запланирован капитальный ремонт более 30 объектов.
"Возвести стены — это всегда важно и требует труда, но все же ключевой вызов - обеспечить отрасль профессиональными кадрами, привлечь востребованных узких специалистов, врачей первичного звена и других направлений. Мы в поиске лучших и стараемся поддерживать тех, кто также включен в эту работу", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Также глава региона уточнил, что с 1 января увеличилась премия для сотрудников, помогающих привлекать коллег.
"Теперь медработник может получить от 28 тысяч до 128 тысяч рублей в зависимости от специальности нового сотрудника, его стажа. Таким образом с начала 2025 года мы смогли трудоустроить почти 70 медработников – это медсестры, фельдшеры скорой, участковые терапевты, акушеры, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, хирурги, педиатры, рентгенологи", – сообщил губернатор.
По данным пресс-службы, премия выплачивается в два этапа: 50% – при трудоустройстве специалиста, еще 50% – после трех месяцев работы. Мера действует в Подмосковье
для привлечения в клиники региона квалифицированных специалистов, что отвечает целям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Больше всего специалистов удалось привлечь в Красногорск
(девять специалистов), Одинцовский городской округ (пять специалистов), Электросталь
(трех медиков) и Сергиево-Посадский городской округ (двух медспециалистов). Также новые сотрудники начали работать в медучреждениях Королева
, Дубны
, Жуковского
, Зарайска
, Каширы
. Каждый из специалистов трудоустроен на основную должность, полную ставку и минимум полгода до этого не работал в системе здравоохранения Московской области.
В материале уточняется, что для работников здравоохранения в Подмосковье действуют программы "Социальная ипотека", "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земля врачам".