https://ria.ru/20250218/mediki-2000066508.html

Почти 70 медиков нашли работу в Подмосковье благодаря коллегам в 2025 году

Почти 70 медиков нашли работу в Подмосковье благодаря коллегам в 2025 году - РИА Новости, 18.02.2025

Почти 70 медиков нашли работу в Подмосковье благодаря коллегам в 2025 году

С начала 2025 года около 70 медиков нашли работу в Московской области по программе "Приведи друга", сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:03:00+03:00

2025-02-18T15:03:00+03:00

2025-02-18T15:04:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799176335_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5f20dbf552105e8233e886d61c9e3a3a.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. С начала 2025 года около 70 медиков нашли работу в Московской области по программе "Приведи друга", сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжает обновляться инфраструктура здравоохранения. Так, в 2025 году планируется ввод в эксплуатацию девяти поликлиник, трех подстанций скорой медицинской помощи, восьми фельдшерско-акушерских пунктов. Помимо этого, запланирован капитальный ремонт более 30 объектов. "Возвести стены — это всегда важно и требует труда, но все же ключевой вызов - обеспечить отрасль профессиональными кадрами, привлечь востребованных узких специалистов, врачей первичного звена и других направлений. Мы в поиске лучших и стараемся поддерживать тех, кто также включен в эту работу", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Также глава региона уточнил, что с 1 января увеличилась премия для сотрудников, помогающих привлекать коллег. "Теперь медработник может получить от 28 тысяч до 128 тысяч рублей в зависимости от специальности нового сотрудника, его стажа. Таким образом с начала 2025 года мы смогли трудоустроить почти 70 медработников – это медсестры, фельдшеры скорой, участковые терапевты, акушеры, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, хирурги, педиатры, рентгенологи", – сообщил губернатор. По данным пресс-службы, премия выплачивается в два этапа: 50% – при трудоустройстве специалиста, еще 50% – после трех месяцев работы. Мера действует в Подмосковье для привлечения в клиники региона квалифицированных специалистов, что отвечает целям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Больше всего специалистов удалось привлечь в Красногорск (девять специалистов), Одинцовский городской округ (пять специалистов), Электросталь (трех медиков) и Сергиево-Посадский городской округ (двух медспециалистов). Также новые сотрудники начали работать в медучреждениях Королева, Дубны, Жуковского, Зарайска, Каширы. Каждый из специалистов трудоустроен на основную должность, полную ставку и минимум полгода до этого не работал в системе здравоохранения Московской области. В материале уточняется, что для работников здравоохранения в Подмосковье действуют программы "Социальная ипотека", "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земля врачам".

https://ria.ru/20250218/rekonstruktsiya-2000050230.html

https://ria.ru/20250218/podmoskove-2000049907.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев