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Хинштейн пообещал разобраться в ситуации с наказанием курских медиков - РИА Новости, 18.02.2025
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14:54 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/mediki-2000064240.html
Хинштейн пообещал разобраться в ситуации с наказанием курских медиков
Хинштейн пообещал разобраться в ситуации с наказанием курских медиков - РИА Новости, 18.02.2025
Хинштейн пообещал разобраться в ситуации с наказанием курских медиков
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что разберётся в ситуации с наказанием медиков бригады скорой помощи,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:54:00+03:00
2025-02-18T14:54:00+03:00
общество
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 18 фев - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что разберётся в ситуации с наказанием медиков бригады скорой помощи, которые получили выговор и были лишены стимулирующих надбавок за некорректное отношение к ветерану. Ранее Хинштейн поручил провести служебную проверку по факту ненадлежащего отношения сотрудников бригады скорой помощи к ветерану Великой Отечественной войны. По словам врио губернатора, семья фронтовика рассказала, что сотрудники скорой помощи отказались поднимать упавшего на пол столетнего ветерана, вели себя, со слов родственников, без должного отношения не только к возрасту, но и к заслугам этого человека, который является и участника войны, и профессором, проработавшим более полувека в аграрном университете. Врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий отчитался о проведении служебной проверки, по итогам которой фельдшер и санитар получили выговоры и, соответственно, стимулирующие надбавки с них были сняты. "Получил большое количество сообщений от сотрудников скорой помощи по поводу ситуации с фронтовиком Евгением Будкиным. Пользователи не согласны с результатами служебной проверки и считают, что она была проведена необъективно. Многие высказывают недоверие к отдельным руководителям. Готов лично разобраться в ситуации", - сообщил Хинштейн.Он добавил, что в ближайшее время встретится с сотрудниками скорой помощи, куда пригласит и дочь фронтовика, чтобы услышать все точки зрения. "Уверен, что мы на месте обо всем поговорим и вместе найдем решение", - сообщил Хинштейн.
https://ria.ru/20250217/medik-1999771750.html
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общество, курская область, александр хинштейн
Общество, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн пообещал разобраться в ситуации с наказанием курских медиков

Хинштейн: разберемся с наказанием медиков, лишенных стимулирующих надбавок

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
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КУРСК, 18 фев - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что разберётся в ситуации с наказанием медиков бригады скорой помощи, которые получили выговор и были лишены стимулирующих надбавок за некорректное отношение к ветерану.
Ранее Хинштейн поручил провести служебную проверку по факту ненадлежащего отношения сотрудников бригады скорой помощи к ветерану Великой Отечественной войны. По словам врио губернатора, семья фронтовика рассказала, что сотрудники скорой помощи отказались поднимать упавшего на пол столетнего ветерана, вели себя, со слов родственников, без должного отношения не только к возрасту, но и к заслугам этого человека, который является и участника войны, и профессором, проработавшим более полувека в аграрном университете.
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В Курске медиков наказали за некорректное отношение к фронтовику
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Врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий отчитался о проведении служебной проверки, по итогам которой фельдшер и санитар получили выговоры и, соответственно, стимулирующие надбавки с них были сняты.
"Получил большое количество сообщений от сотрудников скорой помощи по поводу ситуации с фронтовиком Евгением Будкиным. Пользователи не согласны с результатами служебной проверки и считают, что она была проведена необъективно. Многие высказывают недоверие к отдельным руководителям. Готов лично разобраться в ситуации", - сообщил Хинштейн.
Он добавил, что в ближайшее время встретится с сотрудниками скорой помощи, куда пригласит и дочь фронтовика, чтобы услышать все точки зрения.
"Уверен, что мы на месте обо всем поговорим и вместе найдем решение", - сообщил Хинштейн.
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