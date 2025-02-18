https://ria.ru/20250218/makron-1999968887.html
СМИ рассказали, как провал Макрона в ключевом секторе помог России
СМИ рассказали, как провал Макрона в ключевом секторе помог России - РИА Новости, 18.02.2025
СМИ рассказали, как провал Макрона в ключевом секторе помог России
Россия стала одним из главных поставщиков зерна в Алжир из-за провала президента Франции Эммануэля Макрона, пишет L'Opinion. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T08:55:00+03:00
2025-02-18T08:55:00+03:00
2025-02-18T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия стала одним из главных поставщиков зерна в Алжир из-за провала президента Франции Эммануэля Макрона, пишет L'Opinion."Теперь Россия поставляет 90 процентов необходимого для страны зерна. Алжир бросился в объятия Владимира Путина", — говорится в материале.В статье указали, что Франция десять лет назад была главным поставщиком продовольствия в Алжир, но в прошлом году число поставленных пищевых товаров и продукции сократилось до низшего уровня.Причиной этого, как утверждает автор публикации, могли послужить заявления французского политика о Западной Сахаре.В январе глава французского МИД Жан-Ноэль Барро пригрозил Алжиру дипломатическим ответом в случае дальнейшего проявления властями африканской страны враждебности по отношению к Парижу.
https://ria.ru/20250216/sammit-1999681788.html
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в мире, алжир (провинция), россия, франция, жан-ноэль барро, владимир путин, эммануэль макрон
В мире, Алжир (провинция), Россия, Франция, Жан-Ноэль Барро, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
СМИ рассказали, как провал Макрона в ключевом секторе помог России
L’Opinion: Россия вытеснила Францию с рынка Алжира из-за провала Макрона