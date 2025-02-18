https://ria.ru/20250218/makron-1999968887.html

СМИ рассказали, как провал Макрона в ключевом секторе помог России

СМИ рассказали, как провал Макрона в ключевом секторе помог России - РИА Новости, 18.02.2025

СМИ рассказали, как провал Макрона в ключевом секторе помог России

Россия стала одним из главных поставщиков зерна в Алжир из-за провала президента Франции Эммануэля Макрона, пишет L'Opinion. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T08:55:00+03:00

2025-02-18T08:55:00+03:00

2025-02-18T11:57:00+03:00

в мире

алжир (провинция)

россия

франция

жан-ноэль барро

владимир путин

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974798905_0:113:3154:1887_1920x0_80_0_0_0f2b2ace6f0cc0f0615bc5747b081896.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия стала одним из главных поставщиков зерна в Алжир из-за провала президента Франции Эммануэля Макрона, пишет L'Opinion."Теперь Россия поставляет 90 процентов необходимого для страны зерна. Алжир бросился в объятия Владимира Путина", — говорится в материале.В статье указали, что Франция десять лет назад была главным поставщиком продовольствия в Алжир, но в прошлом году число поставленных пищевых товаров и продукции сократилось до низшего уровня.Причиной этого, как утверждает автор публикации, могли послужить заявления французского политика о Западной Сахаре.В январе глава французского МИД Жан-Ноэль Барро пригрозил Алжиру дипломатическим ответом в случае дальнейшего проявления властями африканской страны враждебности по отношению к Парижу.

https://ria.ru/20250216/sammit-1999681788.html

алжир (провинция)

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алжир (провинция), россия, франция, жан-ноэль барро, владимир путин, эммануэль макрон