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СМИ рассказали, как провал Макрона в ключевом секторе помог России - РИА Новости, 18.02.2025
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08:55 18.02.2025 (обновлено: 11:57 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/makron-1999968887.html
СМИ рассказали, как провал Макрона в ключевом секторе помог России
СМИ рассказали, как провал Макрона в ключевом секторе помог России - РИА Новости, 18.02.2025
СМИ рассказали, как провал Макрона в ключевом секторе помог России
Россия стала одним из главных поставщиков зерна в Алжир из-за провала президента Франции Эммануэля Макрона, пишет L'Opinion. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T08:55:00+03:00
2025-02-18T11:57:00+03:00
в мире
алжир (провинция)
россия
франция
жан-ноэль барро
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия стала одним из главных поставщиков зерна в Алжир из-за провала президента Франции Эммануэля Макрона, пишет L'Opinion."Теперь Россия поставляет 90 процентов необходимого для страны зерна. Алжир бросился в объятия Владимира Путина", — говорится в материале.В статье указали, что Франция десять лет назад была главным поставщиком продовольствия в Алжир, но в прошлом году число поставленных пищевых товаров и продукции сократилось до низшего уровня.Причиной этого, как утверждает автор публикации, могли послужить заявления французского политика о Западной Сахаре.В январе глава французского МИД Жан-Ноэль Барро пригрозил Алжиру дипломатическим ответом в случае дальнейшего проявления властями африканской страны враждебности по отношению к Парижу.
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в мире, алжир (провинция), россия, франция, жан-ноэль барро, владимир путин, эммануэль макрон
В мире, Алжир (провинция), Россия, Франция, Жан-Ноэль Барро, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
СМИ рассказали, как провал Макрона в ключевом секторе помог России

L’Opinion: Россия вытеснила Францию с рынка Алжира из-за провала Макрона

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия стала одним из главных поставщиков зерна в Алжир из-за провала президента Франции Эммануэля Макрона, пишет L'Opinion.
«
"Теперь Россия поставляет 90 процентов необходимого для страны зерна. Алжир бросился в объятия Владимира Путина", — говорится в материале.
В статье указали, что Франция десять лет назад была главным поставщиком продовольствия в Алжир, но в прошлом году число поставленных пищевых товаров и продукции сократилось до низшего уровня.
Причиной этого, как утверждает автор публикации, могли послужить заявления французского политика о Западной Сахаре.
В январе глава французского МИД Жан-Ноэль Барро пригрозил Алжиру дипломатическим ответом в случае дальнейшего проявления властями африканской страны враждебности по отношению к Парижу.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
"Безумие". Решение Макрона об экстренном саммите вызвало ярость во Франции
16 февраля, 15:15
 
В миреАлжир (провинция)РоссияФранцияЖан-Ноэль БарроВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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