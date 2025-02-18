https://ria.ru/20250218/magnitogorsk-1999978605.html

В Магнитогорске пациент ударил фельдшера скорой

В Магнитогорске пациент ударил фельдшера скорой - РИА Новости, 18.02.2025

В Магнитогорске пациент ударил фельдшера скорой

Пациент в Магнитогорске в состоянии алкогольного опьянения ударил фельдшера бригады скорой медпомощи, приехавшей к нему на вызов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:01:00+03:00

2025-02-18T10:01:00+03:00

2025-02-18T10:01:00+03:00

происшествия

магнитогорск

россия

челябинская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154922/11/1549221103_0:324:3052:2040_1920x0_80_0_0_b6616db5e12e6b72da584e2764ee4bbb.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Пациент в Магнитогорске в состоянии алкогольного опьянения ударил фельдшера бригады скорой медпомощи, приехавшей к нему на вызов, сообщила пресс-служба минздрава Челябинской области. "Бригада скорой медицинской помощи Магнитогорска приехала на вызов. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на фельдшера и нанес удар в голову. Для защиты у бригады СМП есть тревожная кнопка, которая вызывает наряд Росгвардии", - говорится в сообщении. По данным министра здравоохранения региона Татьяны Колчинской, за последние две недели произошло пять нападений на медицинских работников. Министр подчеркнула, что каждый такой инцидент будет рассматриваться максимально серьезно, а виновники понесут наказание по всей строгости закона. По данным пресс-службы ГУМВД России по региону, сообщение об инциденте поступило 16 февраля от бригады скорой помощи в дежурную часть отдела полиции "Правобережный" УМВД России по Магнитогорску. "Незамедлительно на место прибыли сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Магнитогорску. Полицейские задержали гражданина 1954 года рождения и доставили в районный отдел полиции с целью дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего", - отмечает полиция. В настоящий момент решается вопрос о привлечении жителя города к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), добавляет ГУМВД.

https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987460158.html

https://ria.ru/20241114/novorossijsk-1983746762.html

магнитогорск

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, магнитогорск, россия, челябинская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)