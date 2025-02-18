В Магнитогорске пациент ударил фельдшера скорой
В Магнитогорске пьяный пациент ударил фельдшера приехавшей к нему скорой
Автомобили "скорой помощи" . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Пациент в Магнитогорске в состоянии алкогольного опьянения ударил фельдшера бригады скорой медпомощи, приехавшей к нему на вызов, сообщила пресс-служба минздрава Челябинской области.
"Бригада скорой медицинской помощи Магнитогорска приехала на вызов. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на фельдшера и нанес удар в голову. Для защиты у бригады СМП есть тревожная кнопка, которая вызывает наряд Росгвардии", - говорится в сообщении.
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По данным министра здравоохранения региона Татьяны Колчинской, за последние две недели произошло пять нападений на медицинских работников. Министр подчеркнула, что каждый такой инцидент будет рассматриваться максимально серьезно, а виновники понесут наказание по всей строгости закона.
По данным пресс-службы ГУМВД России по региону, сообщение об инциденте поступило 16 февраля от бригады скорой помощи в дежурную часть отдела полиции "Правобережный" УМВД России по Магнитогорску.
"Незамедлительно на место прибыли сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Магнитогорску. Полицейские задержали гражданина 1954 года рождения и доставили в районный отдел полиции с целью дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего", - отмечает полиция.
В настоящий момент решается вопрос о привлечении жителя города к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), добавляет ГУМВД.
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