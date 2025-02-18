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В Магнитогорске пациент ударил фельдшера скорой - РИА Новости, 18.02.2025
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10:01 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/magnitogorsk-1999978605.html
В Магнитогорске пациент ударил фельдшера скорой
В Магнитогорске пациент ударил фельдшера скорой - РИА Новости, 18.02.2025
В Магнитогорске пациент ударил фельдшера скорой
Пациент в Магнитогорске в состоянии алкогольного опьянения ударил фельдшера бригады скорой медпомощи, приехавшей к нему на вызов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:01:00+03:00
2025-02-18T10:01:00+03:00
происшествия
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челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Пациент в Магнитогорске в состоянии алкогольного опьянения ударил фельдшера бригады скорой медпомощи, приехавшей к нему на вызов, сообщила пресс-служба минздрава Челябинской области. "Бригада скорой медицинской помощи Магнитогорска приехала на вызов. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на фельдшера и нанес удар в голову. Для защиты у бригады СМП есть тревожная кнопка, которая вызывает наряд Росгвардии", - говорится в сообщении. По данным министра здравоохранения региона Татьяны Колчинской, за последние две недели произошло пять нападений на медицинских работников. Министр подчеркнула, что каждый такой инцидент будет рассматриваться максимально серьезно, а виновники понесут наказание по всей строгости закона. По данным пресс-службы ГУМВД России по региону, сообщение об инциденте поступило 16 февраля от бригады скорой помощи в дежурную часть отдела полиции "Правобережный" УМВД России по Магнитогорску. "Незамедлительно на место прибыли сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Магнитогорску. Полицейские задержали гражданина 1954 года рождения и доставили в районный отдел полиции с целью дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего", - отмечает полиция. В настоящий момент решается вопрос о привлечении жителя города к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), добавляет ГУМВД.
https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987460158.html
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происшествия, магнитогорск, россия, челябинская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Магнитогорск, Россия, Челябинская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Магнитогорске пациент ударил фельдшера скорой

В Магнитогорске пьяный пациент ударил фельдшера приехавшей к нему скорой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобили "скорой помощи" . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Пациент в Магнитогорске в состоянии алкогольного опьянения ударил фельдшера бригады скорой медпомощи, приехавшей к нему на вызов, сообщила пресс-служба минздрава Челябинской области.
"Бригада скорой медицинской помощи Магнитогорска приехала на вызов. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на фельдшера и нанес удар в голову. Для защиты у бригады СМП есть тревожная кнопка, которая вызывает наряд Росгвардии", - говорится в сообщении.
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По данным министра здравоохранения региона Татьяны Колчинской, за последние две недели произошло пять нападений на медицинских работников. Министр подчеркнула, что каждый такой инцидент будет рассматриваться максимально серьезно, а виновники понесут наказание по всей строгости закона.
По данным пресс-службы ГУМВД России по региону, сообщение об инциденте поступило 16 февраля от бригады скорой помощи в дежурную часть отдела полиции "Правобережный" УМВД России по Магнитогорску.
"Незамедлительно на место прибыли сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Магнитогорску. Полицейские задержали гражданина 1954 года рождения и доставили в районный отдел полиции с целью дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего", - отмечает полиция.
В настоящий момент решается вопрос о привлечении жителя города к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), добавляет ГУМВД.
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