https://ria.ru/20250218/lipetsk-2000110873.html
Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Липецке
Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Липецке - РИА Новости, 18.02.2025
Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Липецке
Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет 19 февраля в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:20:00+03:00
2025-02-18T17:20:00+03:00
2025-02-18T17:20:00+03:00
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет 19 февраля в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, представители более 20 ведущих промышленных предприятий, а также силовых структур предложат соискателям вакансии с зарплатой до 180 тысяч рублей. Ярмарка пройдет 19 февраля с 10:00 до 13:00 в Центре молодежной карьеры. Артамонов отметил, что каждый гость сможет пройти профессиональную диагностику, направленную на выявление личных склонностей и способностей. На основе полученных результатов специалисты помогут выбрать наиболее подходящую профессию для дальнейшего карьерного развития. Кроме этого, разнообразные возможности для трудоустройства будут предложены как ветеранам, так и членам их семей. "Считаю, что при трудоустройстве ветеранов СВО нужно учитывать армейскую специальность – это важный опыт, который может пригодиться в том числе и на руководящих должностях. Принятие решений, планирование, стратегическое мышление, уверенность, стремление к достижению целей – все это про наших парней. А с дополнительным образованием мы поможем – такие программы в кадровых центрах есть", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250218/festival-2000007042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Липецке
В Липецке проведут ярмарку вакансий для бойцов СВО
ЛИПЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет 19 февраля в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, представители более 20 ведущих промышленных предприятий, а также силовых структур предложат соискателям вакансии с зарплатой до 180 тысяч рублей. Ярмарка пройдет 19 февраля с 10:00 до 13:00 в Центре молодежной карьеры.
Артамонов отметил, что каждый гость сможет пройти профессиональную диагностику, направленную на выявление личных склонностей и способностей. На основе полученных результатов специалисты помогут выбрать наиболее подходящую профессию для дальнейшего карьерного развития. Кроме этого, разнообразные возможности для трудоустройства будут предложены как ветеранам, так и членам их семей.
"Считаю, что при трудоустройстве ветеранов СВО нужно учитывать армейскую специальность – это важный опыт, который может пригодиться в том числе и на руководящих должностях. Принятие решений, планирование, стратегическое мышление, уверенность, стремление к достижению целей – все это про наших парней. А с дополнительным образованием мы поможем – такие программы в кадровых центрах есть", – сказал Артамонов.