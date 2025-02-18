https://ria.ru/20250218/lipetsk-2000110873.html

Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Липецке

Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Липецке - РИА Новости, 18.02.2025

Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Липецке

Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет 19 февраля в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:20:00+03:00

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2025-02-18T17:20:00+03:00

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет 19 февраля в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, представители более 20 ведущих промышленных предприятий, а также силовых структур предложат соискателям вакансии с зарплатой до 180 тысяч рублей. Ярмарка пройдет 19 февраля с 10:00 до 13:00 в Центре молодежной карьеры. Артамонов отметил, что каждый гость сможет пройти профессиональную диагностику, направленную на выявление личных склонностей и способностей. На основе полученных результатов специалисты помогут выбрать наиболее подходящую профессию для дальнейшего карьерного развития. Кроме этого, разнообразные возможности для трудоустройства будут предложены как ветеранам, так и членам их семей. "Считаю, что при трудоустройстве ветеранов СВО нужно учитывать армейскую специальность – это важный опыт, который может пригодиться в том числе и на руководящих должностях. Принятие решений, планирование, стратегическое мышление, уверенность, стремление к достижению целей – все это про наших парней. А с дополнительным образованием мы поможем – такие программы в кадровых центрах есть", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250218/festival-2000007042.html

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липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов