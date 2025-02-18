https://ria.ru/20250218/lavrov-2000161960.html
Лавров отметил интерес США к возобновлению консультаций по геополитике
Лавров отметил интерес США к возобновлению консультаций по геополитике - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров отметил интерес США к возобновлению консультаций по геополитике
Большой интерес по возобновлению консультаций по геополитическим проблемам был проявлен на переговорах представителей России и США в Эр-Рияде, сообщил глава МИД РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:35:00+03:00
2025-02-18T20:35:00+03:00
2025-02-18T20:35:00+03:00
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сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Большой интерес по возобновлению консультаций по геополитическим проблемам был проявлен на переговорах представителей России и США в Эр-Рияде, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Был большой интерес, который мы разделяем, к тому, чтобы возобновить консультации по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в различных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы", - сказал Лавров на пресс-конференции после встречи. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000127022.html
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В мире, Россия, США, Ближний Восток, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, Украина
Лавров отметил интерес США к возобновлению консультаций по геополитике
Лавров: Россия и США хотят возобновить консультации по геополитическим проблемам