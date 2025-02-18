https://ria.ru/20250218/lavrov-2000161960.html

Лавров отметил интерес США к возобновлению консультаций по геополитике

Лавров отметил интерес США к возобновлению консультаций по геополитике - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров отметил интерес США к возобновлению консультаций по геополитике

Большой интерес по возобновлению консультаций по геополитическим проблемам был проявлен на переговорах представителей России и США в Эр-Рияде, сообщил глава МИД РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T20:35:00+03:00

2025-02-18T20:35:00+03:00

2025-02-18T20:35:00+03:00

в мире

россия

сша

ближний восток

сергей лавров

юрий ушаков

марко рубио

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Большой интерес по возобновлению консультаций по геополитическим проблемам был проявлен на переговорах представителей России и США в Эр-Рияде, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Был большой интерес, который мы разделяем, к тому, чтобы возобновить консультации по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в различных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы", - сказал Лавров на пресс-конференции после встречи. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000127022.html

россия

сша

ближний восток

саудовская аравия

украина

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