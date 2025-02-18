https://ria.ru/20250218/lavrov-2000127022.html
Лавров назвал атмосферу на переговорах с США позитивной
Лавров назвал атмосферу на переговорах с США позитивной - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров назвал атмосферу на переговорах с США позитивной
На переговорах РФ и США в Саудовской Аравии была позитивная атмосфера, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:11:00+03:00
2025-02-18T18:11:00+03:00
2025-02-18T18:22:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На переговорах РФ и США в Саудовской Аравии была позитивная атмосфера, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я считаю, что они позитивные. Раз были хорошие переговоры, позитивные, значит, позитивная атмосфера была. Позитивную атмосферу создают позитивные люди", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".Он пояснил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится тогда, когда договорятся президенты России и США."Договорились, что обе группы (переговорные, по Украине - ред.), с обеих сторон, будут сформированы после доклада о сегодняшних переговорах президентам", - добавил министр.Он также уточнил, что это было его первое знакомство с госсекретарем США Марко Рубио.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000115285.html
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Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Специальная военная операция на Украине, Россия, Саудовская Аравия, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Украина
Лавров назвал атмосферу на переговорах с США позитивной
Лавров назвал атмосферу на переговорах с США в Эр-Рияде позитивной