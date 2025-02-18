Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал атмосферу на переговорах с США позитивной - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 18.02.2025 (обновлено: 18:22 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000127022.html
Лавров назвал атмосферу на переговорах с США позитивной
Лавров назвал атмосферу на переговорах с США позитивной - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров назвал атмосферу на переговорах с США позитивной
На переговорах РФ и США в Саудовской Аравии была позитивная атмосфера, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:11:00+03:00
2025-02-18T18:22:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
специальная военная операция на украине
россия
саудовская аравия
сша
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999992804_0:72:981:624_1920x0_80_0_0_4f18c069bc7e846de30c4f61f81c29cc.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На переговорах РФ и США в Саудовской Аравии была позитивная атмосфера, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я считаю, что они позитивные. Раз были хорошие переговоры, позитивные, значит, позитивная атмосфера была. Позитивную атмосферу создают позитивные люди", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".Он пояснил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится тогда, когда договорятся президенты России и США."Договорились, что обе группы (переговорные, по Украине - ред.), с обеих сторон, будут сформированы после доклада о сегодняшних переговорах президентам", - добавил министр.Он также уточнил, что это было его первое знакомство с госсекретарем США Марко Рубио.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000115285.html
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000104683.html
россия
саудовская аравия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999992804_27:0:954:695_1920x0_80_0_0_3c75e871343173e778f958aed148731c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, саудовская аравия, сша, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, в мире, украина
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Специальная военная операция на Украине, Россия, Саудовская Аравия, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Украина
Лавров назвал атмосферу на переговорах с США позитивной

Лавров назвал атмосферу на переговорах с США в Эр-Рияде позитивной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На переговорах РФ и США в Саудовской Аравии была позитивная атмосфера, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что они позитивные. Раз были хорошие переговоры, позитивные, значит, позитивная атмосфера была. Позитивную атмосферу создают позитивные люди", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Лавров назвал заявления о нетипичном плане США по Украине фейком
Вчера, 17:34
Он пояснил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится тогда, когда договорятся президенты России и США.
"Договорились, что обе группы (переговорные, по Украине - ред.), с обеих сторон, будут сформированы после доклада о сегодняшних переговорах президентам", - добавил министр.
Он также уточнил, что это было его первое знакомство с госсекретарем США Марко Рубио.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Лавров опроверг сообщения о трехступенчатом плане по Украине
Вчера, 16:54
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеРоссияСаудовская АравияСШАСергей ЛавровВладимир ПутинДональд ТрампВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала