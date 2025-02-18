https://ria.ru/20250218/lavrov-2000115285.html
Лавров назвал заявления о нетипичном плане США по Украине фейком
Лавров назвал заявления о нетипичном плане США по Украине фейком - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров назвал заявления о нетипичном плане США по Украине фейком
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спросил у делегации США, что означают заявления о существовании "нетипичного плана" по урегулированию... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:34:00+03:00
2025-02-18T17:34:00+03:00
2025-02-18T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спросил у делегации США, что означают заявления о существовании "нетипичного плана" по урегулированию на Украине, ему подтвердили, что это фейк. Лавров заявил о том, что видел высказывание министра иностранных дел Польши Сикорского, который сообщил, что в кулуарах Мюнхена встречался с представителем США Келлогом, который проинформировал о некоем "нетипичном" плане украинского урегулирования. "Сикорский, комментируя этот план сказал, что он не может раскрыть детали. План "нетипичный, но может быть весьма интересным". Я спросил сегодня у Рубио и у Уолца, что это означает, они сказали, что это фейк" - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с американскими представителями в Саудовской Аравии. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив них были трое американских перегорощиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000104683.html
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000110383.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Марко Рубио, Юрий Ушаков, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров назвал заявления о нетипичном плане США по Украине фейком
Делегация США Лаврову: заявления о нетипичном плане по Украине являются фейком