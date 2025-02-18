https://ria.ru/20250218/lavrov-2000113775.html

Встреча в Эр-Рияде прошла по поручению президентов, заявил Лавров

Встреча в Эр-Рияде прошла по поручению президентов, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2025

Встреча в Эр-Рияде прошла по поручению президентов, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что делегации России и США встречались в Саудовской Аравии, чтобы обе стороны смогли определить круг... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T17:31:00+03:00

2025-02-18T17:31:00+03:00

2025-02-18T17:31:00+03:00

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что делегации России и США встречались в Саудовской Аравии, чтобы обе стороны смогли определить круг вопросов, которые нужно проработать перед тем, как президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут договариваться о сроках встречи. "Мы встречались по решению президентов, которые договорились вести дело к подготовке очередного саммита, и с этой целью министрам иностранных дел, советникам по национальной безопасности было поручено встретиться и посмотреть, что необходимо проработать перед тем, как президенты могут начать договариваться о конкретной дате или сроках проведения саммита", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, сша, саудовская аравия, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде