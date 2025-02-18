Встреча в Эр-Рияде прошла по поручению президентов, заявил Лавров
Лавров: встреча Россия — США в Саудовской Аравии прошла по поручению президентов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что делегации России и США встречались в Саудовской Аравии, чтобы обе стороны смогли определить круг вопросов, которые нужно проработать перед тем, как президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут договариваться о сроках встречи.
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"Мы встречались по решению президентов, которые договорились вести дело к подготовке очередного саммита, и с этой целью министрам иностранных дел, советникам по национальной безопасности было поручено встретиться и посмотреть, что необходимо проработать перед тем, как президенты могут начать договариваться о конкретной дате или сроках проведения саммита", - сказал Лавров журналистам.
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