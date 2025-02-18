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Лавров рассказал о налаживании отношений России и США в Эр-Рияде
Лавров рассказал о налаживании отношений России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров рассказал о налаживании отношений России и США в Эр-Рияде
Россия и США на переговорах в Эр-Рияде занимались налаживанием отношений, и "довольно небезуспешно", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T17:18:00+03:00
2025-02-18T17:18:00+03:00
2025-02-18T17:19:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Россия и США на переговорах в Эр-Рияде занимались налаживанием отношений, и "довольно небезуспешно", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Чтобы не допустить торпедирования налаживания отношений между Россией и США, надо их налаживать, чем мы сегодня и занимались, и, скажу откровенное, небезуспешно. Далеко не все мы обсудили, что пока еще нас разделяет, но подход концептуальный к дальнейшей работе был определен еще президентами в ходе их телефонного разговора", - сообщил российский министр по итогам переговоров с представителями США в Саудовской Аравии. "Мы ощутили полную решимость, конкретный настрой наших американских коллег продвигать это движение вперед, как поручили президенты, активным образом, и мы тоже этим будем заниматься", - сказал он.
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Лавров: Россия и США на переговорах занимались налаживанием отношений
Россия и США на переговорах занимались налаживанием отношений и "довольно небезуспешно", заявил Лавров
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РИА Новости
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В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров рассказал о налаживании отношений России и США в Эр-Рияде
Лавров: Россия и США на переговорах в Эр-Рияде занимались налаживанием отношений