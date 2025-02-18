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Консультации с США по Украине будут регулярными, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2025
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16:53 18.02.2025 (обновлено: 17:08 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103856.html
Консультации с США по Украине будут регулярными, заявил Лавров
Консультации с США по Украине будут регулярными, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2025
Консультации с США по Украине будут регулярными, заявил Лавров
Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер, после того как обе стороны назначат переговорные команды, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:53:00+03:00
2025-02-18T17:08:00+03:00
сша
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россия
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сергей лавров
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер, после того как обе стороны назначат переговорные команды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается украинской тематики, то я упомянул договорённость о том, что американцы назначат своего представителя, и мы ответим взаимностью. После этого соответствующие консультации начнутся и будут носить регулярный характер", - сказал глава МИД РФ по итогам переговоров с американской делегацией.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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сша, украина, россия, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей лавров
США, Украина, Россия, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Сергей Лавров
Консультации с США по Украине будут регулярными, заявил Лавров

Лавров: консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер, после того как обе стороны назначат переговорные команды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Что касается украинской тематики, то я упомянул договорённость о том, что американцы назначат своего представителя, и мы ответим взаимностью. После этого соответствующие консультации начнутся и будут носить регулярный характер", - сказал глава МИД РФ по итогам переговоров с американской делегацией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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СШАУкраинаРоссияВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСергей Лавров
 
 
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