https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103856.html
Консультации с США по Украине будут регулярными, заявил Лавров
Консультации с США по Украине будут регулярными, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2025
Консультации с США по Украине будут регулярными, заявил Лавров
Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер, после того как обе стороны назначат переговорные команды, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:53:00+03:00
2025-02-18T16:53:00+03:00
2025-02-18T17:08:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сергей лавров
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер, после того как обе стороны назначат переговорные команды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается украинской тематики, то я упомянул договорённость о том, что американцы назначат своего представителя, и мы ответим взаимностью. После этого соответствующие консультации начнутся и будут носить регулярный характер", - сказал глава МИД РФ по итогам переговоров с американской делегацией.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Консультации с США по Украине будут регулярными, заявил Лавров
Лавров: консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер