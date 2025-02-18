https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103856.html

Консультации с США по Украине будут регулярными, заявил Лавров

Консультации с США по Украине будут регулярными, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2025

Консультации с США по Украине будут регулярными, заявил Лавров

Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер, после того как обе стороны назначат переговорные команды, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:53:00+03:00

2025-02-18T16:53:00+03:00

2025-02-18T17:08:00+03:00

сша

украина

россия

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

сергей лавров

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер, после того как обе стороны назначат переговорные команды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается украинской тематики, то я упомянул договорённость о том, что американцы назначат своего представителя, и мы ответим взаимностью. После этого соответствующие консультации начнутся и будут носить регулярный характер", - сказал глава МИД РФ по итогам переговоров с американской делегацией.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, россия, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей лавров