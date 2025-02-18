https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101723.html

Россия и США договорились устранить проблемы в работе посольств

Россия и США договорились устранить проблемы в работе посольств - РИА Новости, 18.02.2025

Россия и США договорились устранить проблемы в работе посольств

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны договорились в ближайшее время устранить проблемы в работе посольств. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:48:00+03:00

2025-02-18T16:48:00+03:00

2025-02-18T18:13:00+03:00

россия

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

сергей лавров

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны договорились в ближайшее время устранить проблемы в работе посольств."Условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений", - заявил министр после переговоров в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

россия

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2025

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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, сергей лавров