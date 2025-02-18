Рейтинг@Mail.ru
Россия и США договорились устранить проблемы в работе посольств - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 18.02.2025 (обновлено: 18:13 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101723.html
Россия и США договорились устранить проблемы в работе посольств
Россия и США договорились устранить проблемы в работе посольств - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились устранить проблемы в работе посольств
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны договорились в ближайшее время устранить проблемы в работе посольств. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:48:00+03:00
2025-02-18T18:13:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999992804_0:72:981:624_1920x0_80_0_0_4f18c069bc7e846de30c4f61f81c29cc.jpg
ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны договорились в ближайшее время устранить проблемы в работе посольств."Условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений", - заявил министр после переговоров в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999992804_27:0:954:695_1920x0_80_0_0_3c75e871343173e778f958aed148731c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, сергей лавров
Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Сергей Лавров
Россия и США договорились устранить проблемы в работе посольств

Лавров: РФ и США на встрече договорились устранить проблемы в работе посольств

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
Дзен
ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны договорились в ближайшее время устранить проблемы в работе посольств.
«
"Условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений", - заявил министр после переговоров в Эр-Рияде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
Вчера, 08:00
 
РоссияСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала