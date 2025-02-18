https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101723.html
Россия и США договорились устранить проблемы в работе посольств
Россия и США договорились устранить проблемы в работе посольств - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились устранить проблемы в работе посольств
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны договорились в ближайшее время устранить проблемы в работе посольств. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:48:00+03:00
2025-02-18T16:48:00+03:00
2025-02-18T18:13:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
сергей лавров
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская и американская стороны договорились в ближайшее время устранить проблемы в работе посольств."Условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений", - заявил министр после переговоров в Эр-Рияде.
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Россия и США договорились устранить проблемы в работе посольств
Лавров: РФ и США на встрече договорились устранить проблемы в работе посольств