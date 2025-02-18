https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101568.html

Лавров рассказал, с чем согласились Россия и США на переговорах

Лавров рассказал, с чем согласились Россия и США на переговорах - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров рассказал, с чем согласились Россия и США на переговорах

РФ и США согласились, что нужно не провоцировать конфликт, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:48:00+03:00

2025-02-18T16:48:00+03:00

2025-02-18T17:09:00+03:00

россия

сша

саудовская аравия

сергей лавров

марко рубио

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. РФ и США согласились, что нужно не провоцировать конфликт, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, госсекретарь США Марко Рубио в начале беседы подчеркнул принципиальную важность для каждой страны руководствоваться национальными интересами."Мы с этим полностью согласились. Согласились и в том, что эти национальные интересы, конечно, далеко не всегда будут совпадают, но когда они не совпадают, очень важно регулировать эти несовпадения, не пускать на самотек и тем более не провоцировать конфронтацию военного и всякого иного рода", - сказал он по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250218/putin-2000070760.html

россия

сша

саудовская аравия

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2025

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россия, сша, саудовская аравия, сергей лавров, марко рубио, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде