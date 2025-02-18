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Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне - РИА Новости, 18.02.2025
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16:47 18.02.2025 (обновлено: 17:05 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101210.html
Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне
Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне
Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, заявил российский министр иностранных дел РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:47:00+03:00
2025-02-18T17:05:00+03:00
сша
москва
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
сергей лавров
саудовская аравия
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ЭР-РИЯД, 18 фев – РИА Новости. Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Самое срочное и тем более не самое сложное: это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной, рассказывая о договоренностях с американскими представителями.
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сша
москва
россия
саудовская аравия
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Лавров заявил о том, что Россия и США договорились назначить послов и снять ограничения в работе дипмиссий
Лавров, говоря о достигнутых договоренностях, в первую очередь упомянул согласие по поводу необходимости назначения послов и снятия ограничений в работе дипмиссий
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РИА Новости
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96
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сша, москва, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, сергей лавров, саудовская аравия
США, Москва, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Сергей Лавров, Саудовская Аравия
Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне

Лавров: РФ и США договорились скорее назначить послов в Москве и Вашингтоне

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ЭР-РИЯД, 18 фев – РИА Новости. Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«
"Самое срочное и тем более не самое сложное: это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной, рассказывая о договоренностях с американскими представителями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Почему Штаты пошли на переговоры с Россией
Вчера, 08:00
 
СШАМоскваРоссияПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреСергей ЛавровСаудовская Аравия
 
 
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