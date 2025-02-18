https://ria.ru/20250218/lavrov-2000101210.html

Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне

Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне - РИА Новости, 18.02.2025

Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне

Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, заявил российский министр иностранных дел РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:47:00+03:00

2025-02-18T16:47:00+03:00

2025-02-18T17:05:00+03:00

сша

москва

россия

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

сергей лавров

саудовская аравия

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ЭР-РИЯД, 18 фев – РИА Новости. Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Самое срочное и тем более не самое сложное: это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной, рассказывая о договоренностях с американскими представителями.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

сша

москва

россия

саудовская аравия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров заявил о том, что Россия и США договорились назначить послов и снять ограничения в работе дипмиссий Лавров, говоря о достигнутых договоренностях, в первую очередь упомянул согласие по поводу необходимости назначения послов и снятия ограничений в работе дипмиссий 2025-02-18T16:47 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, москва, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, сергей лавров, саудовская аравия