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Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне
Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне
Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, заявил российский министр иностранных дел РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:47:00+03:00
2025-02-18T16:47:00+03:00
2025-02-18T17:05:00+03:00
сша
москва
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
сергей лавров
саудовская аравия
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ЭР-РИЯД, 18 фев – РИА Новости. Россия и США на встрече в Саудовской Аравии договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров."Самое срочное и тем более не самое сложное: это обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с американской стороной, рассказывая о договоренностях с американскими представителями.
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html
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Лавров заявил о том, что Россия и США договорились назначить послов и снять ограничения в работе дипмиссий
Лавров, говоря о достигнутых договоренностях, в первую очередь упомянул согласие по поводу необходимости назначения послов и снятия ограничений в работе дипмиссий
2025-02-18T16:47
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PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия и США договорились о назначении послов в Москве и Вашингтоне
Лавров: РФ и США договорились скорее назначить послов в Москве и Вашингтоне