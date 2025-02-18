https://ria.ru/20250218/lavrov-2000100847.html

Россия и США договорились объединять усилия в разных сферах, заявил Лавров

Россия и США договорились объединять усилия в разных сферах, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2025

Россия и США договорились объединять усилия в разных сферах, заявил Лавров

РФ и США согласились, что нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах, заявил министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:46:00+03:00

2025-02-18T16:46:00+03:00

2025-02-18T17:10:00+03:00

россия

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. РФ и США согласились, что нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам министра, когда национальные интересы совпадают, "надо делать все, чтобы на этих направлениях усилия объединять и реализовывать взаимовыгодные проекты".

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103856.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, в мире