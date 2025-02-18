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Россия и США договорились объединять усилия в разных сферах, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2025
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16:46 18.02.2025 (обновлено: 17:10 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000100847.html
Россия и США договорились объединять усилия в разных сферах, заявил Лавров
Россия и США договорились объединять усилия в разных сферах, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США договорились объединять усилия в разных сферах, заявил Лавров
РФ и США согласились, что нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах, заявил министр иностранных дел России Сергей РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:46:00+03:00
2025-02-18T17:10:00+03:00
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. РФ и США согласились, что нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам министра, когда национальные интересы совпадают, "надо делать все, чтобы на этих направлениях усилия объединять и реализовывать взаимовыгодные проекты".
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000103856.html
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россия, сша, в мире
Россия, США, В мире
Россия и США договорились объединять усилия в разных сферах, заявил Лавров

Лавров: Россия и США договорились объединять усилия в геополитике

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 18 фев - РИА Новости. РФ и США согласились, что нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам министра, когда национальные интересы совпадают, "надо делать все, чтобы на этих направлениях усилия объединять и реализовывать взаимовыгодные проекты".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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