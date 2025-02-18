https://ria.ru/20250218/lavrov-2000084523.html
Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров с США. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров с США. Трансляция - РИА Новости, 18.02.2025
Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров с США. Трансляция
Глава МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с США в Эр-Рияде. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:41:00+03:00
2025-02-18T16:41:00+03:00
2025-02-18T16:41:00+03:00
сергей лавров
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000106448_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3da25ef5c056990d0f912b53e3a45939.jpg
Глава МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с США в Эр-Рияде.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000106448_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2dc6da2ac076b41a3a2f4801c975466d.jpg
Лавров общается с прессой по итогам переговоров России и США
Лавров общается с прессой по итогам переговоров России и США
2025-02-18T16:41
true
PT17M06S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, сша, видео
Сергей Лавров, США
Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров с США. Трансляция
Глава МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с США в Эр-Рияде.
2025-02-18T16:41
true
PT17M06S
Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров с США. Трансляция
Читать ria.ru в
Глава МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с США в Эр-Рияде.