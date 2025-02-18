https://ria.ru/20250218/lavrov-2000084523.html

Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров с США. Трансляция

Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров с США. Трансляция - РИА Новости, 18.02.2025

Пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров с США. Трансляция

Глава МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с США в Эр-Рияде. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:41:00+03:00

2025-02-18T16:41:00+03:00

2025-02-18T16:41:00+03:00

сергей лавров

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000106448_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3da25ef5c056990d0f912b53e3a45939.jpg

Глава МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с США в Эр-Рияде.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров общается с прессой по итогам переговоров России и США Лавров общается с прессой по итогам переговоров России и США 2025-02-18T16:41 true PT17M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, сша, видео