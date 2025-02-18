https://ria.ru/20250218/lavrov-2000083885.html

Лавров и Рубио договорились назначить команды по урегулированию на Украине

Лавров и Рубио договорились назначить команды по урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров и Рубио договорились назначить команды по урегулированию на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:48:00+03:00

2025-02-18T15:48:00+03:00

2025-02-18T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорились назначить команды на высоком уровне для начала работы по скорейшему урегулированию конфликта на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Госдепа. "Рубио и Лавров договорились назначить команды на высоком уровне, чтобы как можно скорее начать работу над прекращением войны на Украине", — говорится в сообщении.Российско-американские переговоры проходили в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Они продлились 4,5 часа. С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков, переговоры прошли неплохо. По его словам, Россия и США договорились учитывать интересы друг друга и продвигать двусторонние отношения.При этом он добавил, что стороны изложили друг другу свои принципиальные подходы по ситуации на Украине. Помощник главы государства пояснил, что отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время. Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, продлившийся почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине.

https://ria.ru/20250218/glava-2000003158.html

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в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио, украина, юрий ушаков