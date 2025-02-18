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Лавров пообщается со СМИ после переговоров в Эр-Рияде
Лавров пообщается со СМИ после переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров пообщается со СМИ после переговоров в Эр-Рияде
Лавров пообщается с прессой после окончания переговоров с США в Эр-Рияде, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:05:00+03:00
2025-02-18T13:05:00+03:00
2025-02-18T13:37:00+03:00
сша
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сергей лавров
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Лавров пообщается с прессой после окончания переговоров с США в Эр-Рияде, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999880809.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров пообщается со СМИ после переговоров в Эр-Рияде
Лавров пообщается со СМИ после окончания переговоров с США в Эр-Рияде