https://ria.ru/20250218/lavrov-2000037783.html

Лавров пообщается со СМИ после переговоров в Эр-Рияде

Лавров пообщается со СМИ после переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025

Лавров пообщается со СМИ после переговоров в Эр-Рияде

Лавров пообщается с прессой после окончания переговоров с США в Эр-Рияде, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T13:05:00+03:00

2025-02-18T13:05:00+03:00

2025-02-18T13:37:00+03:00

сша

россия

сергей лавров

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Лавров пообщается с прессой после окончания переговоров с США в Эр-Рияде, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999880809.html

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Варвара Скокшина

сша, россия, сергей лавров, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде