Рейтинг@Mail.ru
Лавров пообщается со СМИ после переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 18.02.2025 (обновлено: 13:37 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000037783.html
Лавров пообщается со СМИ после переговоров в Эр-Рияде
Лавров пообщается со СМИ после переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Лавров пообщается со СМИ после переговоров в Эр-Рияде
Лавров пообщается с прессой после окончания переговоров с США в Эр-Рияде, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:05:00+03:00
2025-02-18T13:37:00+03:00
сша
россия
сергей лавров
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999992804_0:72:981:624_1920x0_80_0_0_4f18c069bc7e846de30c4f61f81c29cc.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Лавров пообщается с прессой после окончания переговоров с США в Эр-Рияде, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999880809.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999992804_27:0:954:695_1920x0_80_0_0_3c75e871343173e778f958aed148731c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, сергей лавров, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
США, Россия, Сергей Лавров, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров пообщается со СМИ после переговоров в Эр-Рияде

Лавров пообщается со СМИ после окончания переговоров с США в Эр-Рияде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Лавров пообщается с прессой после окончания переговоров с США в Эр-Рияде, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них - трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола - представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине
17 февраля, 17:20
 
СШАРоссияСергей ЛавровВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала