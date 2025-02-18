https://ria.ru/20250218/kvartira-1999960147.html

Плакавший из-за США глава Мюнхенской конференции купил квартиру в Нью-Йорке

Плакавший из-за США глава Мюнхенской конференции купил квартиру в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.02.2025

Плакавший из-за США глава Мюнхенской конференции купил квартиру в Нью-Йорке

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, пожаловавшийся на "Америку при Трампе" и при этом расплакавшийся, в 2020 году под конец первого... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T05:46:00+03:00

2025-02-18T05:46:00+03:00

2025-02-18T07:30:00+03:00

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мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, пожаловавшийся на "Америку при Трампе" и при этом расплакавшийся, в 2020 году под конец первого президентского срока Дональда Трампа купил двухкомнатную квартиру в элитном квартале Нью-Йорка, следует из документов городского реестра, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Хойсген во время своей речи на церемонии закрытия Мюнхенской конференции не смог сдержать эмоций и заявил, что конференция в этом году стала "европейским кошмарным сном". По его словам, мероприятие показало, что "Америка при Трампе живет на другой планете". Согласно документам городского реестра департамента финансов Нью-Йорка, Хойсген приобрел двухкомнатную квартиру на Манхэттене за 780 тысяч долларов в ноябре 2020 года. Тогда же президенту США Дональду Трампу не удалось переизбраться на второй срок. Квартира была выставлена на продажу 23 июля 2020 года, таким образом, решение о покупке Хойсген принимал еще в разгар президентства Трампа. В договоре о покупке в графе "покупатель" стоят подписи самого Хойсгена и его супруги Ины Хойсген, свидетельствуют документы о покупке. Квартира располагается на пятом этаже семиэтажного здания 1892 года постройки по адресу Западная 75-я улица, 102 (102 West 75th Street) примерно в 400 метрах от Центрального парка. Неподалеку находится Американский музей естественной истории. Объявление о продаже квартиры до сих пор висит на сайте американской компании по сделкам с недвижимостью Douglas Elliman с пометкой "продано". В квартире есть спальня, гостиная, кухня и совмещенный санузел. Обставленная квартира, которую приобрел Хойсген, уже была полностью готова для проживания. Ежемесячные платежи за обслуживание квартиры составляют около 1,9 тысячи долларов, свидетельствуют документы о покупке. Точная площадь нигде не указывается, однако на плане помещения видно, что спальня имеет площадь около 16 квадратных метров, гостиная - почти 20, кухня - около девяти квадратных метров. В спальне располагается кровать "кинг-сайз", декоративный камин, встроенный в кирпичную стену, четыре больших окна, кресла с журнальным столиком. В гостиной с желтыми стенами стоит диван, несколько кресел, журнальный столик, а также стол для спиртного. Сейчас квартира стоила бы уже более 830 тысяч долларов, так ее оценивает компания Zillow, занимающаяся риэлторскими услугами. В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. Хойсген во время закрытия Мюнхенской конференции жаловался, что она изначально задумывалась как трансатлантическое мероприятие, но после выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса возникли опасения, что ценностная база среди государств-участников "уже больше не такая общая". Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.

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https://ria.ru/20250217/mask-1999769060.html

https://ria.ru/20250217/zakharova-1999735306.html

https://ria.ru/20240215/konferentsiya-1927675333.html

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в мире, сша, европа, нью-йорк (город), дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности