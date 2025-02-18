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Путин попросил доложить о состоянии подвергшегося атаке объекта КТК - РИА Новости, 18.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 18.02.2025 (обновлено: 19:13 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/ktk-2000144140.html
Путин попросил доложить о состоянии подвергшегося атаке объекта КТК
Путин попросил доложить о состоянии подвергшегося атаке объекта КТК - РИА Новости, 18.02.2025
Путин попросил доложить о состоянии подвергшегося атаке объекта КТК
Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новак доложить, в каком состоянии сейчас находится нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T18:57:00+03:00
2025-02-18T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
экономика
владимир путин
александр новак
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новак доложить, в каком состоянии сейчас находится нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) после атаки украинских БПЛА."Александр Валентинович, скажите, пожалуйста, два слова о том, что произошло на объектах КТК под Новороссийском. В каком состоянии сейчас там объекты?" - спросил глава государства на совещании с членами правительства РФ.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" "Каспийского трубопроводного консорциума" в понедельник подверглась атаке БПЛА, сообщала компания.Как заявили в КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
https://ria.ru/20250218/ktk-2000149307.html
https://ria.ru/20250218/novak-2000146319.html
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россия, экономика, владимир путин, александр новак, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Экономика, Владимир Путин, Александр Новак, Вооруженные силы Украины
Путин попросил доложить о состоянии подвергшегося атаке объекта КТК

Путин попросил Новака доложить о состоянии подвергшегося атаке ВСУ объекта КТК

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новак доложить, в каком состоянии сейчас находится нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) после атаки украинских БПЛА.
"Александр Валентинович, скажите, пожалуйста, два слова о том, что произошло на объектах КТК под Новороссийском. В каком состоянии сейчас там объекты?" - спросил глава государства на совещании с членами правительства РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Путин призвал акционеров помочь в восстановлении КТК
Вчера, 19:08
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" "Каспийского трубопроводного консорциума" в понедельник подверглась атаке БПЛА, сообщала компания.
Как заявили в КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Новак назвал удар Киева по станции КТК атакой против иностранных акционеров
Вчера, 19:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭкономикаВладимир ПутинАлександр НовакВооруженные силы Украины
 
 
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