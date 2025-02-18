https://ria.ru/20250218/ktk-2000144140.html

Путин попросил доложить о состоянии подвергшегося атаке объекта КТК

Путин попросил доложить о состоянии подвергшегося атаке объекта КТК - РИА Новости, 18.02.2025

Путин попросил доложить о состоянии подвергшегося атаке объекта КТК

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новак доложить, в каком состоянии сейчас находится нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:57:00+03:00

2025-02-18T18:57:00+03:00

2025-02-18T19:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

экономика

владимир путин

александр новак

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новак доложить, в каком состоянии сейчас находится нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) после атаки украинских БПЛА."Александр Валентинович, скажите, пожалуйста, два слова о том, что произошло на объектах КТК под Новороссийском. В каком состоянии сейчас там объекты?" - спросил глава государства на совещании с членами правительства РФ.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" "Каспийского трубопроводного консорциума" в понедельник подверглась атаке БПЛА, сообщала компания.Как заявили в КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

https://ria.ru/20250218/ktk-2000149307.html

https://ria.ru/20250218/novak-2000146319.html

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россия, экономика, владимир путин, александр новак, вооруженные силы украины