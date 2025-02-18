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В Кремле оценили возможность оспаривания легитимности Зеленского
В Кремле оценили возможность оспаривания легитимности Зеленского - РИА Новости, 18.02.2025
В Кремле оценили возможность оспаривания легитимности Зеленского
Юридическая фиксация договоренностей, которые могут быть достигнуты по Украине, должна серьезно обсуждаться из-за проблемы с легитимностью Владимира Зеленского, РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:35:00+03:00
2025-02-18T12:35:00+03:00
2025-02-18T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Юридическая фиксация договоренностей, которые могут быть достигнуты по Украине, должна серьезно обсуждаться из-за проблемы с легитимностью Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского", — сказал он.Как также напомнил Песков, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры в том числе и с Зеленским.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал ранее Путин, вопрос в окончательном подписании документов: Заленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности. Российский президент также подчеркивал, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады.
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политика, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле оценили возможность оспаривания легитимности Зеленского
Песков назвал легитимность Зеленского спорной