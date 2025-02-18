https://ria.ru/20250218/kompensatsiya-2000083407.html

Контрактникам упростили получение денег вместо дополнительного отдыха

Контрактникам упростили получение денег вместо дополнительного отдыха - РИА Новости, 18.02.2025

Контрактникам упростили получение денег вместо дополнительного отдыха

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, согласно которому военнослужащие по контракту смогут получать денежную компенсацию вместо предоставления... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:47:00+03:00

2025-02-18T15:47:00+03:00

2025-02-18T15:47:00+03:00

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, согласно которому военнослужащие по контракту смогут получать денежную компенсацию вместо предоставления дополнительного отдыха, не дожидаясь окончания командировки, сообщили в министерстве. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, в соответствии с которым внесены изменения в порядок выплат военнослужащим денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха, предусмотренных за выполнение задач без ограничений продолжительности служебного времени", - говорится в сообщении. Уточняется, что теперь военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием, не дожидаясь окончания командировки или вне зависимости от того, закончилось выполнение задач или нет. Ранее военнослужащий мог рассчитывать на получение компенсационной меры лишь по завершении выполнения задач и возвращении из командировки в пункт постоянной дислокации.

https://ria.ru/20240909/pravitelstvo-1971536698.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)