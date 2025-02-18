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Контрактникам упростили получение денег вместо дополнительного отдыха - РИА Новости, 18.02.2025
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15:47 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/kompensatsiya-2000083407.html
Контрактникам упростили получение денег вместо дополнительного отдыха
Контрактникам упростили получение денег вместо дополнительного отдыха - РИА Новости, 18.02.2025
Контрактникам упростили получение денег вместо дополнительного отдыха
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, согласно которому военнослужащие по контракту смогут получать денежную компенсацию вместо предоставления... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:47:00+03:00
2025-02-18T15:47:00+03:00
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, согласно которому военнослужащие по контракту смогут получать денежную компенсацию вместо предоставления дополнительного отдыха, не дожидаясь окончания командировки, сообщили в министерстве. "Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, в соответствии с которым внесены изменения в порядок выплат военнослужащим денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха, предусмотренных за выполнение задач без ограничений продолжительности служебного времени", - говорится в сообщении. Уточняется, что теперь военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием, не дожидаясь окончания командировки или вне зависимости от того, закончилось выполнение задач или нет. Ранее военнослужащий мог рассчитывать на получение компенсационной меры лишь по завершении выполнения задач и возвращении из командировки в пункт постоянной дислокации.
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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Контрактникам упростили получение денег вместо дополнительного отдыха

Белоусов изменил порядок выплат контрактникам вместо дополнительного отдыха

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, согласно которому военнослужащие по контракту смогут получать денежную компенсацию вместо предоставления дополнительного отдыха, не дожидаясь окончания командировки, сообщили в министерстве.
«
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, в соответствии с которым внесены изменения в порядок выплат военнослужащим денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха, предусмотренных за выполнение задач без ограничений продолжительности служебного времени", - говорится в сообщении.
Уточняется, что теперь военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием, не дожидаясь окончания командировки или вне зависимости от того, закончилось выполнение задач или нет.
Ранее военнослужащий мог рассчитывать на получение компенсационной меры лишь по завершении выполнения задач и возвращении из командировки в пункт постоянной дислокации.
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