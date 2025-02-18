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Келлог вечером направится на Украину - РИА Новости, 18.02.2025
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16:41 18.02.2025 (обновлено: 16:49 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/kellog-2000099514.html
Келлог вечером направится на Украину
Келлог вечером направится на Украину - РИА Новости, 18.02.2025
Келлог вечером направится на Украину
Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог направится на Украину вечером во вторник, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог направится на Украину вечером во вторник, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог направляется в Киев сегодня вечером", - сообщается в материале на сайте агентства со ссылкой на неназванный источник, знакомый с графиком Келлога.
https://ria.ru/20250218/sdelka-2000077837.html
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в мире, украина, кит келлог, сша
В мире, Украина, Кит Келлог, США
Келлог вечером направится на Украину

Спецпосланник Трампа Келлог во вторник вечером направится на Украину

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог направится на Украину вечером во вторник, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог направляется в Киев сегодня вечером", - сообщается в материале на сайте агентства со ссылкой на неназванный источник, знакомый с графиком Келлога.
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