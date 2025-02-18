https://ria.ru/20250218/kellog-2000099514.html

Келлог вечером направится на Украину

Келлог вечером направится на Украину - РИА Новости, 18.02.2025

Келлог вечером направится на Украину

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог направится на Украину вечером во вторник, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T16:41:00+03:00

2025-02-18T16:41:00+03:00

2025-02-18T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог направится на Украину вечером во вторник, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог направляется в Киев сегодня вечером", - сообщается в материале на сайте агентства со ссылкой на неназванный источник, знакомый с графиком Келлога.

https://ria.ru/20250218/sdelka-2000077837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, кит келлог, сша