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В МИД прокомментировали заявление Каллас о россиянах - РИА Новости, 18.02.2025
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13:52 18.02.2025 (обновлено: 16:13 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/kallas-2000049652.html
В МИД прокомментировали заявление Каллас о россиянах
В МИД прокомментировали заявление Каллас о россиянах - РИА Новости, 18.02.2025
В МИД прокомментировали заявление Каллас о россиянах
Заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о якобы отсутствии гражданских жертв в России от действий ВСУ показывает отсутствие совести, заявила официальный РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T13:52:00+03:00
2025-02-18T16:13:00+03:00
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
кайя каллас
мария захарова
родион мирошник
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о якобы отсутствии гражданских жертв в России от действий ВСУ показывает отсутствие совести, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На Мюнхенской конференции по безопасности глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что мирные жители России якобы не погибают в результате украинского конфликта. Притом что есть многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках ВСУ, включая подтверждения от очевидцев и показания украинских военнопленных."Вот, выползло чудовище... Я отказывалась верить в то, что это не фейк. Мы проверили несколько раз, мы увидели видео, мы поняли, что у этих людей совести нет. Если они, обладая всей полнотой информации, с именами, фамилиями, датами рождения, которые мы приводим относительно тех граждан России, которые становятся жертвами киевского режима, повторяют на международных площадках, что ничего такого нет", — сказала Захарова на брифинге.ВСУ постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, в частности, с помощью БПЛА и РСЗО. О жертвах среди мирных жителей регулярно сообщают в приграничных с Украиной районах, в том числе в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму и других российских регионах. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 февраля сообщал, что только за минувшую на тот момент неделю при обстрелах ВСУ было ранено 68 мирных жителей Российской Федерации, погибли шесть человек.
https://ria.ru/20250216/zapad-1999701857.html
https://ria.ru/20250217/vsu-1999924018.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, кайя каллас, мария захарова, родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Кайя Каллас, Мария Захарова, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
В МИД прокомментировали заявление Каллас о россиянах

Захарова назвала Каллас бессовестной из-за слов о не гибнущих от ВСУ россиянах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о якобы отсутствии гражданских жертв в России от действий ВСУ показывает отсутствие совести, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На Мюнхенской конференции по безопасности глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что мирные жители России якобы не погибают в результате украинского конфликта. Притом что есть многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках ВСУ, включая подтверждения от очевидцев и показания украинских военнопленных.
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"Вот, выползло чудовище... Я отказывалась верить в то, что это не фейк. Мы проверили несколько раз, мы увидели видео, мы поняли, что у этих людей совести нет. Если они, обладая всей полнотой информации, с именами, фамилиями, датами рождения, которые мы приводим относительно тех граждан России, которые становятся жертвами киевского режима, повторяют на международных площадках, что ничего такого нет", — сказала Захарова на брифинге.
ВСУ постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, в частности, с помощью БПЛА и РСЗО. О жертвах среди мирных жителей регулярно сообщают в приграничных с Украиной районах, в том числе в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму и других российских регионах.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 февраля сообщал, что только за минувшую на тот момент неделю при обстрелах ВСУ было ранено 68 мирных жителей Российской Федерации, погибли шесть человек.
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В миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКайя КалласМария ЗахароваРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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