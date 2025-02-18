https://ria.ru/20250218/kakhovka-2000011183.html
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 18.02.2025
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка Херсонской области, в районе школы ранен мужчина, сообщил глава администрации города Виталий Гура в своем РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T11:39:00+03:00
2025-02-18T11:39:00+03:00
2025-02-18T11:45:00+03:00
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка Херсонской области, в районе школы ранен мужчина, сообщил глава администрации города Виталий Гура в своем Telegram-канале."Киевский режим продолжает терроризировать мирных граждан. В результате обстрела по городу Новая Каховка, в районе школы получил МВТ (минно-взрывную травму – ред.) с осколочным ранением живота и левой голени мужчина 1963 года рождения", - написал Гура.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250217/sk-1999938917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, пострадал мужчина