https://ria.ru/20250218/himki-2000153713.html
В Подмосковье неизвестный стрелял по окнам многоэтажки
В Подмосковье неизвестный стрелял по окнам многоэтажки - РИА Новости, 18.02.2025
В Подмосковье неизвестный стрелял по окнам многоэтажки
Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который стрелял по окнам жилой многоэтажки в подмосковных Химках, сообщает региональный главк МВД РФ. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:28:00+03:00
2025-02-18T19:28:00+03:00
2025-02-18T19:28:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который стрелял по окнам жилой многоэтажки в подмосковных Химках, сообщает региональный главк МВД РФ. По данным ведомства, в дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки поступило заявление от местной жительницы 1985 года рождения о повреждении окна в одной из квартир дома, расположенного на Юбилейном проспекте. "По предварительной информации, неизвестный произвел выстрел из неустановленного предмета в стекло. В результате инцидента пострадавших нет. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание злоумышленника", - говорится в сообщении ведомств в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250106/arest-1992676432.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье неизвестный стрелял по окнам многоэтажки
Полиция разыскивает стрелявшего по окнам квартир в подмосковных Химках