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В Подмосковье неизвестный стрелял по окнам многоэтажки - РИА Новости, 18.02.2025
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19:28 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/himki-2000153713.html
В Подмосковье неизвестный стрелял по окнам многоэтажки
В Подмосковье неизвестный стрелял по окнам многоэтажки - РИА Новости, 18.02.2025
В Подмосковье неизвестный стрелял по окнам многоэтажки
Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который стрелял по окнам жилой многоэтажки в подмосковных Химках, сообщает региональный главк МВД РФ. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:28:00+03:00
2025-02-18T19:28:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который стрелял по окнам жилой многоэтажки в подмосковных Химках, сообщает региональный главк МВД РФ. По данным ведомства, в дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки поступило заявление от местной жительницы 1985 года рождения о повреждении окна в одной из квартир дома, расположенного на Юбилейном проспекте. "По предварительной информации, неизвестный произвел выстрел из неустановленного предмета в стекло. В результате инцидента пострадавших нет. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание злоумышленника", - говорится в сообщении ведомств в Telegram-канале.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье неизвестный стрелял по окнам многоэтажки

Полиция разыскивает стрелявшего по окнам квартир в подмосковных Химках

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который стрелял по окнам жилой многоэтажки в подмосковных Химках, сообщает региональный главк МВД РФ.
По данным ведомства, в дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки поступило заявление от местной жительницы 1985 года рождения о повреждении окна в одной из квартир дома, расположенного на Юбилейном проспекте.
"По предварительной информации, неизвестный произвел выстрел из неустановленного предмета в стекло. В результате инцидента пострадавших нет. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание злоумышленника", - говорится в сообщении ведомств в Telegram-канале.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)Россия
 
 
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