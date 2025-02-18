https://ria.ru/20250218/himki-2000153713.html

В Подмосковье неизвестный стрелял по окнам многоэтажки

В Подмосковье неизвестный стрелял по окнам многоэтажки - РИА Новости, 18.02.2025

В Подмосковье неизвестный стрелял по окнам многоэтажки

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который стрелял по окнам жилой многоэтажки в подмосковных Химках, сообщает региональный главк МВД РФ. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:28:00+03:00

2025-02-18T19:28:00+03:00

2025-02-18T19:28:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который стрелял по окнам жилой многоэтажки в подмосковных Химках, сообщает региональный главк МВД РФ. По данным ведомства, в дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Химки поступило заявление от местной жительницы 1985 года рождения о повреждении окна в одной из квартир дома, расположенного на Юбилейном проспекте. "По предварительной информации, неизвестный произвел выстрел из неустановленного предмета в стекло. В результате инцидента пострадавших нет. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание злоумышленника", - говорится в сообщении ведомств в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250106/arest-1992676432.html

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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), россия