Тюменские единоросы отправили гуманитарный груз в Курскую область
Тюменские единоросы отправили гуманитарный груз жителям Курской области
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостВид Тюмени
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
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ТЮМЕНЬ, 18 фев - РИА Новости. Члены партии "Единая Россия" из Тюменской области направили гуманитарную помощь жителям Курской области, в отправке приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы присутствуем в общественном штабе Тюменского регионального отделения и видим, что здесь кипит работа. Люди работают постоянно. В Тюменской области есть еще очень хорошая традиция, когда конкретному бойцу или конкретному подразделению, которое сегодня находится в зоне специальной военной операции, со всех муниципалитетов отправляют посылки. Затем они приходят сюда, в штаб, и здесь уже централизованно отправляются в зону проведения специальной военной операции. Я еще раз хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, кто принимает непосредственное участие в этой огромной и очень нужной работе", - сказал Якушев журналистам.
Секретарь Генсовета ЕР обратил внимание на то, что партия и дальше будет продолжать делать все для того, чтобы оказывать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается, столько, сколько это будет необходимо.
Якушев и Моор также приняли участие в отправке гуманитарного груза в Курскую область: они подписали открытки для курян и помогли собрать гуманитарные коробки.
Примечательно, что "Единой Россией" направлен грузовик с вещами первой необходимости и продуктами, с весом порядка 10 тонн.
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