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Тюменские единоросы отправили гуманитарный груз в Курскую область - РИА Новости, 18.02.2025
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Надежные люди
 
15:47 18.02.2025 (обновлено: 15:53 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/gruz-2000083612.html
Тюменские единоросы отправили гуманитарный груз в Курскую область
Тюменские единоросы отправили гуманитарный груз в Курскую область - РИА Новости, 18.02.2025
Тюменские единоросы отправили гуманитарный груз в Курскую область
Члены партии "Единая Россия" из Тюменской области направили гуманитарную помощь жителям Курской области, в отправке приняли участие губернатор Тюменской области РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:47:00+03:00
2025-02-18T15:53:00+03:00
надежные люди
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россия
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владимир якушев
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ТЮМЕНЬ, 18 фев - РИА Новости. Члены партии "Единая Россия" из Тюменской области направили гуманитарную помощь жителям Курской области, в отправке приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы присутствуем в общественном штабе Тюменского регионального отделения и видим, что здесь кипит работа. Люди работают постоянно. В Тюменской области есть еще очень хорошая традиция, когда конкретному бойцу или конкретному подразделению, которое сегодня находится в зоне специальной военной операции, со всех муниципалитетов отправляют посылки. Затем они приходят сюда, в штаб, и здесь уже централизованно отправляются в зону проведения специальной военной операции. Я еще раз хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, кто принимает непосредственное участие в этой огромной и очень нужной работе", - сказал Якушев журналистам. Секретарь Генсовета ЕР обратил внимание на то, что партия и дальше будет продолжать делать все для того, чтобы оказывать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается, столько, сколько это будет необходимо. Якушев и Моор также приняли участие в отправке гуманитарного груза в Курскую область: они подписали открытки для курян и помогли собрать гуманитарные коробки. Примечательно, что "Единой Россией" направлен грузовик с вещами первой необходимости и продуктами, с весом порядка 10 тонн. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250217/spetsoperatsiya-1999975284.html
https://ria.ru/20250217/sochi-1999884136.html
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курская область, россия, тюменская область, владимир якушев, александр моор, единая россия, сво
Надежные люди, Курская область, Россия, Тюменская область, Владимир Якушев, Александр Моор, Единая Россия, СВО
Тюменские единоросы отправили гуманитарный груз в Курскую область

Тюменские единоросы отправили гуманитарный груз жителям Курской области

CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостВид Тюмени
Вид Тюмени - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
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ТЮМЕНЬ, 18 фев - РИА Новости. Члены партии "Единая Россия" из Тюменской области направили гуманитарную помощь жителям Курской области, в отправке приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы присутствуем в общественном штабе Тюменского регионального отделения и видим, что здесь кипит работа. Люди работают постоянно. В Тюменской области есть еще очень хорошая традиция, когда конкретному бойцу или конкретному подразделению, которое сегодня находится в зоне специальной военной операции, со всех муниципалитетов отправляют посылки. Затем они приходят сюда, в штаб, и здесь уже централизованно отправляются в зону проведения специальной военной операции. Я еще раз хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, кто принимает непосредственное участие в этой огромной и очень нужной работе", - сказал Якушев журналистам.
Тюменская область отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с помощью - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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17 февраля, 21:37
Секретарь Генсовета ЕР обратил внимание на то, что партия и дальше будет продолжать делать все для того, чтобы оказывать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается, столько, сколько это будет необходимо.
Якушев и Моор также приняли участие в отправке гуманитарного груза в Курскую область: они подписали открытки для курян и помогли собрать гуманитарные коробки.
Примечательно, что "Единой Россией" направлен грузовик с вещами первой необходимости и продуктами, с весом порядка 10 тонн.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Сочи - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Более 20 тонн гумпомощи отправили из Сочи в зону СВО к 23 февраля
17 февраля, 17:27
 
Надежные людиКурская областьРоссияТюменская областьВладимир ЯкушевАлександр МоорЕдиная РоссияСВО
 
 
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