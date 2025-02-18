https://ria.ru/20250218/gosduma-2000061254.html

В Госдуме предложили освободить контрактников от призыва

В Госдуме предложили освободить контрактников от призыва - РИА Новости, 18.02.2025

В Госдуме предложили освободить контрактников от призыва

Необходимо освободить от срочной службы тех, кто по контракту с Минобороны находился в зоне спецоперации не менее шести месяцев, сообщил глава комитета Госдумы... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T14:38:00+03:00

2025-02-18T14:38:00+03:00

2025-02-18T15:00:00+03:00

курская область

андрей картаполов

госдума рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Необходимо освободить от срочной службы тех, кто по контракту с Минобороны находился в зоне спецоперации не менее шести месяцев, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Нам еще предстоит решить ряд проблем: <...> это освобождение от призыва на военную службу по призыву лиц, которые добровольно подписали контракт с Минобороны и не менее шести месяцев воевали в ходе специальной военной операции", — сказал он на пленарном заседании. По словам депутата, среди предстоящих вопросов стоит наделение статусом ветерана боевых действий тех, кто принимал участие в отражении нападения украинских войск на Курскую область.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 530 военнослужащих и 370 танков.

https://ria.ru/20240930/prizyv-1975453177.html

курская область

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Варвара Скокшина

курская область, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы украины, безопасность