Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили освободить контрактников от призыва - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 18.02.2025 (обновлено: 15:00 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/gosduma-2000061254.html
В Госдуме предложили освободить контрактников от призыва
В Госдуме предложили освободить контрактников от призыва - РИА Новости, 18.02.2025
В Госдуме предложили освободить контрактников от призыва
Необходимо освободить от срочной службы тех, кто по контракту с Минобороны находился в зоне спецоперации не менее шести месяцев, сообщил глава комитета Госдумы... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T14:38:00+03:00
2025-02-18T15:00:00+03:00
курская область
андрей картаполов
госдума рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897230246_237:332:3071:1926_1920x0_80_0_0_f59adb47996a130b9d3428ac09ddeb60.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Необходимо освободить от срочной службы тех, кто по контракту с Минобороны находился в зоне спецоперации не менее шести месяцев, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Нам еще предстоит решить ряд проблем: &lt;...&gt; это освобождение от призыва на военную службу по призыву лиц, которые добровольно подписали контракт с Минобороны и не менее шести месяцев воевали в ходе специальной военной операции", — сказал он на пленарном заседании. По словам депутата, среди предстоящих вопросов стоит наделение статусом ветерана боевых действий тех, кто принимал участие в отражении нападения украинских войск на Курскую область.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 530 военнослужащих и 370 танков.
https://ria.ru/20240930/prizyv-1975453177.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897230246_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb16e557e7eb13e506e1bed6db2c5c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, андрей картаполов, госдума рф, вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Госдуме предложили освободить контрактников от призыва

Картаполов: участников СВО планируют освободить от срочной службы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте военного комиссариата
Призывники в сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Призывники в сборном пункте военного комиссариата. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Необходимо освободить от срочной службы тех, кто по контракту с Минобороны находился в зоне спецоперации не менее шести месяцев, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«
"Нам еще предстоит решить ряд проблем: <...> это освобождение от призыва на военную службу по призыву лиц, которые добровольно подписали контракт с Минобороны и не менее шести месяцев воевали в ходе специальной военной операции", — сказал он на пленарном заседании.
По словам депутата, среди предстоящих вопросов стоит наделение статусом ветерана боевых действий тех, кто принимал участие в отражении нападения украинских войск на Курскую область.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 530 военнослужащих и 370 танков.
Призывники - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Призывники смогут обжаловать решения призывных комиссий онлайн
30 сентября 2024, 11:07
 
Курская областьАндрей КартаполовГосдума РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала