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Правительство в марте отчитается Госдуме о своей работе - РИА Новости, 18.02.2025
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10:11 18.02.2025 (обновлено: 10:17 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/gosduma-1999980665.html
Правительство в марте отчитается Госдуме о своей работе
Правительство в марте отчитается Госдуме о своей работе - РИА Новости, 18.02.2025
Правительство в марте отчитается Госдуме о своей работе
Правительство отчитается Госдуме о своей работе в конце марта, такая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра России Михаила Мишустина и... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:11:00+03:00
2025-02-18T10:17:00+03:00
госдума рф
правительство рф
политика
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство отчитается Госдуме о своей работе в конце марта, такая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале."По договорённости, достигнутой в рамках состоявшейся встречи, отчёт запланирован на конец марта. Михаил Мишустин и Вячеслав Володин обсудили формат мероприятия, а также запланировали традиционные встречи с представителями думских фракций", - говорится в сообщении кабмина.
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госдума рф, правительство рф, политика, россия
Госдума РФ, Правительство РФ, Политика, Россия
Правительство в марте отчитается Госдуме о своей работе

Правительство в конце марта отчитается Госдуме о своей работе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Дом Правительства РФ
Вид на Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство отчитается Госдуме о своей работе в конце марта, такая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.
"По договорённости, достигнутой в рамках состоявшейся встречи, отчёт запланирован на конец марта. Михаил Мишустин и Вячеслав Володин обсудили формат мероприятия, а также запланировали традиционные встречи с представителями думских фракций", - говорится в сообщении кабмина.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Правительство обновило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке
10 февраля, 17:17
 
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