https://ria.ru/20250218/gosduma-1999980665.html

Правительство в марте отчитается Госдуме о своей работе

Правительство в марте отчитается Госдуме о своей работе - РИА Новости, 18.02.2025

Правительство в марте отчитается Госдуме о своей работе

Правительство отчитается Госдуме о своей работе в конце марта, такая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра России Михаила Мишустина и... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T10:11:00+03:00

2025-02-18T10:11:00+03:00

2025-02-18T10:17:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство отчитается Госдуме о своей работе в конце марта, такая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале."По договорённости, достигнутой в рамках состоявшейся встречи, отчёт запланирован на конец марта. Михаил Мишустин и Вячеслав Володин обсудили формат мероприятия, а также запланировали традиционные встречи с представителями думских фракций", - говорится в сообщении кабмина.

https://ria.ru/20250210/kabmin-1998462129.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, правительство рф, политика, россия