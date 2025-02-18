https://ria.ru/20250218/gosduma-1999980665.html
Правительство в марте отчитается Госдуме о своей работе
Правительство в марте отчитается Госдуме о своей работе - РИА Новости, 18.02.2025
Правительство в марте отчитается Госдуме о своей работе
Правительство отчитается Госдуме о своей работе в конце марта, такая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра России Михаила Мишустина и... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T10:11:00+03:00
2025-02-18T10:11:00+03:00
2025-02-18T10:17:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство отчитается Госдуме о своей работе в конце марта, такая договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале."По договорённости, достигнутой в рамках состоявшейся встречи, отчёт запланирован на конец марта. Михаил Мишустин и Вячеслав Володин обсудили формат мероприятия, а также запланировали традиционные встречи с представителями думских фракций", - говорится в сообщении кабмина.
https://ria.ru/20250210/kabmin-1998462129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, правительство рф, политика, россия
Госдума РФ, Правительство РФ, Политика, Россия
Правительство в марте отчитается Госдуме о своей работе
Правительство в конце марта отчитается Госдуме о своей работе