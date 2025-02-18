https://ria.ru/20250218/gosduma-1999951654.html

В Госдуме заявили, что Макрон запустил процесс распада Евросоюза

В Госдуме заявили, что Макрон запустил процесс распада Евросоюза - РИА Новости, 18.02.2025

В Госдуме заявили, что Макрон запустил процесс распада Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон запустил процесс развала Евросоюза, инициировав проведение неформального саммита с участием только "приближённых" европейских РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T01:42:00+03:00

2025-02-18T01:42:00+03:00

2025-02-18T01:42:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон запустил процесс развала Евросоюза, инициировав проведение неформального саммита с участием только "приближённых" европейских лидеров, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. В понедельник в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Макрон запустил процесс распада Евросоюза, не пригласив на саммит всех участников объединения и фактически наплевав на их мнение и позицию. Это позор демократии. Макрон себя показал как человек, который печется о свои амбициях, желая стать новым Наполеоном, а также о собственном благополучии и ближайшего окружения", - сказал Шеремет. По его словам, сегодня внутри Евросоюза назрел политический кризис. "Всё идет к тому, что до конца года Евросоюз вряд ли протянет в нынешнем виде, и европейские страны перейдут в самостоятельное плавание", - считает депутат.

https://ria.ru/20250217/gosduma-1999747687.html

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франция, париж, украина, эммануэль макрон, михаил шеремет, урсула фон дер ляйен, госдума рф, еврокомиссия, евросовет