https://ria.ru/20250218/gosdep-2000085600.html

Россия и США пообещали поддерживать контакты, заявили в Госдепе

Россия и США пообещали поддерживать контакты, заявили в Госдепе - РИА Новости, 18.02.2025

Россия и США пообещали поддерживать контакты, заявили в Госдепе

США и Россия по итогам переговоров в Эр-Рияде пообещали поддерживать контакты, сообщил госдепартамент США. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:54:00+03:00

2025-02-18T15:54:00+03:00

2025-02-18T16:06:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

россия

сша

ближний восток

юрий ушаков

сергей лавров

марко рубио

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США и Россия по итогам переговоров в Эр-Рияде пообещали поддерживать контакты, сообщил госдепартамент США."Участники сегодняшних встреч обещают продолжать взаимодействие, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса", - говорится в заявлении госдепа.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000088214.html

россия

сша

ближний восток

саудовская аравия

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, россия, сша, ближний восток, юрий ушаков, сергей лавров, марко рубио, саудовская аравия