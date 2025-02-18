https://ria.ru/20250218/gosdep-2000085600.html
Россия и США пообещали поддерживать контакты, заявили в Госдепе
Россия и США пообещали поддерживать контакты, заявили в Госдепе - РИА Новости, 18.02.2025
Россия и США пообещали поддерживать контакты, заявили в Госдепе
США и Россия по итогам переговоров в Эр-Рияде пообещали поддерживать контакты, сообщил госдепартамент США. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:54:00+03:00
2025-02-18T15:54:00+03:00
2025-02-18T16:06:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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ближний восток
юрий ушаков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. США и Россия по итогам переговоров в Эр-Рияде пообещали поддерживать контакты, сообщил госдепартамент США."Участники сегодняшних встреч обещают продолжать взаимодействие, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса", - говорится в заявлении госдепа.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000088214.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, россия, сша, ближний восток, юрий ушаков, сергей лавров, марко рубио, саудовская аравия
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Россия, США, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио, Саудовская Аравия
Россия и США пообещали поддерживать контакты, заявили в Госдепе
США и Россия по итогам переговоров в Эр-Рияде пообещали поддерживать контакты