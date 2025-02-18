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Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по геополитическим вопросам - РИА Новости, 18.02.2025
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15:52 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/geopolitika-2000085014.html
Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по геополитическим вопросам
Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по геополитическим вопросам - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по геополитическим вопросам
Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:52:00+03:00
2025-02-18T15:52:00+03:00
россия
марко рубио
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости/Прайм. Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя госдепа. "Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов", - отмечает агентство.
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россия, марко рубио, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по геополитическим вопросам

Reuters: Рубио и Лавров договорились сотрудничать по геополитическим интересам

© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости/Прайм. Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя госдепа.
"Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов", - отмечает агентство.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
США услышали позицию России в Эр-Рияде, заявил глава РФПИ
Вчера, 15:39
 
РоссияМарко РубиоСергей ЛавровПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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