https://ria.ru/20250218/geopolitika-2000085014.html
Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по геополитическим вопросам
Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по геополитическим вопросам - РИА Новости, 18.02.2025
Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по геополитическим вопросам
Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:52:00+03:00
2025-02-18T15:52:00+03:00
2025-02-18T15:52:00+03:00
россия
марко рубио
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости/Прайм. Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя госдепа. "Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов", - отмечает агентство.
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россия, марко рубио, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по геополитическим вопросам
Reuters: Рубио и Лавров договорились сотрудничать по геополитическим интересам