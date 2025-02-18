https://ria.ru/20250218/geopolitika-2000085014.html

Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по геополитическим вопросам

Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по геополитическим вопросам - РИА Новости, 18.02.2025

Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по геополитическим вопросам

Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:52:00+03:00

2025-02-18T15:52:00+03:00

2025-02-18T15:52:00+03:00

россия

марко рубио

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости/Прайм. Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя госдепа. "Рубио и Лавров договорились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов", - отмечает агентство.

https://ria.ru/20250218/ssha-2000081635.html

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россия, марко рубио, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде