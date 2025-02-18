Правительство поддержало проект о доступе газовщиков в квартиры
Правительство поддержало проект об обязательном доступе газовщиков в квартиры
Проверка газового оборудования. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект об обязанности собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договору найма в многоквартирном доме (МКД) обеспечивать доступ газовщиков к внутриквартирному оборудованию, сказано в отзыве правительства, размещенного в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается обязать жильцов впускать газовщиков в квартиры, а также ввести сокращенный срок рассмотрения судом заявлений организаций газового обслуживания в случае отказа в доступе к оборудованию.
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"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями", - сказано в документе.
В документе отмечается, что законопроект не учитывает, что доступ сотрудника специализированной организации к внутридомовому газовому оборудованию может обеспечиваться в том числе управляющей организацией, товариществом собственников жилья, индивидуальным предпринимателем, жилищным или потребительским кооперативом, осуществляющими управление МКД, а также ситуацию принудительного технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в случае заключения договора о таком обслуживании собственником жилого дома со специализированной организацией.
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