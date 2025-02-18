https://ria.ru/20250218/gazovschiki-2000069546.html

Правительство поддержало проект о доступе газовщиков в квартиры

Правительство поддержало проект о доступе газовщиков в квартиры - РИА Новости, 18.02.2025

Правительство поддержало проект о доступе газовщиков в квартиры

Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект об обязанности собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договору найма в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:10:00+03:00

2025-02-18T15:10:00+03:00

2025-02-18T15:35:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект об обязанности собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договору найма в многоквартирном доме (МКД) обеспечивать доступ газовщиков к внутриквартирному оборудованию, сказано в отзыве правительства, размещенного в думской электронной базе.Законопроектом предлагается обязать жильцов впускать газовщиков в квартиры, а также ввести сокращенный срок рассмотрения судом заявлений организаций газового обслуживания в случае отказа в доступе к оборудованию."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями", - сказано в документе.В документе отмечается, что законопроект не учитывает, что доступ сотрудника специализированной организации к внутридомовому газовому оборудованию может обеспечиваться в том числе управляющей организацией, товариществом собственников жилья, индивидуальным предпринимателем, жилищным или потребительским кооперативом, осуществляющими управление МКД, а также ситуацию принудительного технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в случае заключения договора о таком обслуживании собственником жилого дома со специализированной организацией.

https://ria.ru/20240402/shtrafy-1937336509.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, правительство рф, общество, жилье