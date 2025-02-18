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Правительство поддержало проект о доступе газовщиков в квартиры - РИА Новости, 18.02.2025
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15:10 18.02.2025 (обновлено: 15:35 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/gazovschiki-2000069546.html
Правительство поддержало проект о доступе газовщиков в квартиры
Правительство поддержало проект о доступе газовщиков в квартиры - РИА Новости, 18.02.2025
Правительство поддержало проект о доступе газовщиков в квартиры
Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект об обязанности собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договору найма в... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T15:10:00+03:00
2025-02-18T15:35:00+03:00
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правительство рф
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект об обязанности собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договору найма в многоквартирном доме (МКД) обеспечивать доступ газовщиков к внутриквартирному оборудованию, сказано в отзыве правительства, размещенного в думской электронной базе.Законопроектом предлагается обязать жильцов впускать газовщиков в квартиры, а также ввести сокращенный срок рассмотрения судом заявлений организаций газового обслуживания в случае отказа в доступе к оборудованию."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями", - сказано в документе.В документе отмечается, что законопроект не учитывает, что доступ сотрудника специализированной организации к внутридомовому газовому оборудованию может обеспечиваться в том числе управляющей организацией, товариществом собственников жилья, индивидуальным предпринимателем, жилищным или потребительским кооперативом, осуществляющими управление МКД, а также ситуацию принудительного технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в случае заключения договора о таком обслуживании собственником жилого дома со специализированной организацией.
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россия, правительство рф, общество, жилье
Россия, Правительство РФ, Общество, Жилье
Правительство поддержало проект о доступе газовщиков в квартиры

Правительство поддержало проект об обязательном доступе газовщиков в квартиры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка газового оборудования
Проверка газового оборудования - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка газового оборудования. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект об обязанности собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договору найма в многоквартирном доме (МКД) обеспечивать доступ газовщиков к внутриквартирному оборудованию, сказано в отзыве правительства, размещенного в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается обязать жильцов впускать газовщиков в квартиры, а также ввести сокращенный срок рассмотрения судом заявлений организаций газового обслуживания в случае отказа в доступе к оборудованию.
«
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями", - сказано в документе.
В документе отмечается, что законопроект не учитывает, что доступ сотрудника специализированной организации к внутридомовому газовому оборудованию может обеспечиваться в том числе управляющей организацией, товариществом собственников жилья, индивидуальным предпринимателем, жилищным или потребительским кооперативом, осуществляющими управление МКД, а также ситуацию принудительного технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в случае заключения договора о таком обслуживании собственником жилого дома со специализированной организацией.
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