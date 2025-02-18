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Во Франции сделали заявление о переговорах США и России в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
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16:03 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/frantsiya-2000088051.html
Во Франции сделали заявление о переговорах США и России в Эр-Рияде
Во Франции сделали заявление о переговорах США и России в Эр-Рияде - РИА Новости, 18.02.2025
Во Франции сделали заявление о переговорах США и России в Эр-Рияде
Франции следовало бы тоже принимать участие в переговорах США и России в Эр-Рияде, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо во... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T16:03:00+03:00
2025-02-18T16:03:00+03:00
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Франции следовало бы тоже принимать участие в переговорах США и России в Эр-Рияде, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо во социальной сети X."Если Франция была бы свободной страной, то она тоже была бы тут", — посетовал Филиппо, прикрепив к публикации фотографию с места переговоров.По мнению политика, такой вариант был бы лучше для национальных интересов Франции, чем проведенная накануне встреча разжигателей войны в Елисейском дворце.По инициативе Макрона в Париже в понедельник прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. От России за столом переговоров присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола председательствовали представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000065792.html
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в мире, франция, россия, сша, дональд трамп, флориан филиппо, патриот, владимир путин
В мире, Франция, Россия, США, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Патриот, Владимир Путин
Во Франции сделали заявление о переговорах США и России в Эр-Рияде

Политик Филиппо: Франции стоило тоже участвовать в переговорах в Эр-Рияде

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Франции следовало бы тоже принимать участие в переговорах США и России в Эр-Рияде, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо во социальной сети X.
«
"Если Франция была бы свободной страной, то она тоже была бы тут", — посетовал Филиппо, прикрепив к публикации фотографию с места переговоров.
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По мнению политика, такой вариант был бы лучше для национальных интересов Франции, чем проведенная накануне встреча разжигателей войны в Елисейском дворце.
По инициативе Макрона в Париже в понедельник прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. От России за столом переговоров присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Напротив них трое американских переговорщиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола председательствовали представители Саудовской Аравии.
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В миреФранцияРоссияСШАДональд ТрампФлориан ФилиппоПатриотВладимир Путин
 
 
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