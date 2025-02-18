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Премьер Финляндии созвал парламентское заседание по Украине

Премьер Финляндии созвал парламентское заседание по Украине - РИА Новости, 18.02.2025

Премьер Финляндии созвал парламентское заседание по Украине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо созвал парламентское заседание со всеми партиями, чтобы обсудить вопросы внешней политики и Украины после состоявшейся в... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T18:10:00+03:00

2025-02-18T18:10:00+03:00

2025-02-18T18:10:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо созвал парламентское заседание со всеми партиями, чтобы обсудить вопросы внешней политики и Украины после состоявшейся в Мюнхене конференции по безопасности и саммита ЕС в Париже, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat. "Премьер-министр Петтери Орпо созвал во вторник парламентское заседание по текущей ситуации в области внешней политики и политики безопасности", - говорится в материале. Как уточняет издание, во встрече примут участие все парламентские партии. По словам газеты, на заседании будут обсуждаться "подход Финляндии к текущей ситуации на Украине". Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард также созывает все парламентские партии на заседание во вторник, сообщает газета Aftonbladet. Темой встречи будет Украина, уточняет издание. Заседания пройдут после состоявшейся в Мюнхене конференции по безопасности и неформального саммита ЕС в Париже, на котором отсутствовали представители Финляндии и Швеции. Вместо них на саммите присутствовала премьер Дании Метте Фредериксен, которая представляла страны "Северо-Балтийской восьмерки".

https://ria.ru/20241105/stubb-1982039979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, украина, мюнхен, петтери орпо, метте фредериксен, евросоюз