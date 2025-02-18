https://ria.ru/20250218/finljandija-2000002086.html

В Финляндии оценили возможность отправки миротворцев на Украину

В Финляндии оценили возможность отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 18.02.2025

В Финляндии оценили возможность отправки миротворцев на Украину

Финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что пока рано обсуждать возможную отправку финских сил в качестве миротворцев на Украину, поскольку Финляндия... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:20:00+03:00

2025-02-18T11:20:00+03:00

2025-02-18T11:20:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что пока рано обсуждать возможную отправку финских сил в качестве миротворцев на Украину, поскольку Финляндия является "прифронтовой" страной. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Евросоюза тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. "Финляндия - прифронтовая маленькая страна, и именно поэтому мы очень тщательно это обдумываем, но в данной ситуации преждевременно даже давать оценку. Мы не приняли никаких решений. Это обсуждение находится на очень ранней стадии", - сказал министр обороны в эфире телеканала Yle TV1, отвечая на вопрос о возможной отправке миротворцев на Украину. Хяккянен добавил, что отправка миротворцев - это не "операция в далекой развивающейся стране", речь идет о создании "сдерживающего фактора" для России. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 15 февраля сказал, что Евросоюзу "рано или поздно" придется ввести войска на Украину. В понедельник премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999917731.html

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украина, россия, великобритания, дональд трамп, радослав сикорский, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире