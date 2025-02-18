https://ria.ru/20250218/festival-2000007042.html

Первый фестиваль воркаута памяти участников СВО пройдет в Липецке

Первый фестиваль воркаута памяти участников СВО пройдет в Липецке - РИА Новости, 18.02.2025

Первый фестиваль воркаута памяти участников СВО пройдет в Липецке

Первый фестиваль воркаута, посвященный памяти павших участников СВО, пройдет 23 февраля в Липецке на базе спортивной школы №1, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T11:32:00+03:00

2025-02-18T11:32:00+03:00

2025-02-18T11:32:00+03:00

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Первый фестиваль воркаута, посвященный памяти павших участников СВО, пройдет 23 февраля в Липецке на базе спортивной школы №1, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, соревнования пройдут по воздушно-силовой атлетике, трикингу, двоеборью, вису на вращающейся перекладине и многоборью. Будет розыгрыш призов, а для самых юных участников организаторы подготовили специальные подарки. Программу фестиваля, а также другие подробности о мероприятии можно узнать в группе сообщества Ассоциация воркаута. "Прекрасно, что в Липецкой области есть условия для занятий практически любым спортом. Даже, казалось бы, таким видом, как уличная воздушно-силовая атлетика, который предполагает занятия на открытом воздухе, у нас можно заниматься круглый год в комфортных и оборудованных залах. Те дисциплины, которые пользуются наибольшей популярностью, несомненно, должны иметь хорошую и доступную базу для тренировок и соревнований", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250213/turklaster-1999194337.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов