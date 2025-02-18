https://ria.ru/20250218/estonija-2000081203.html

В Эстонии опровергли данные о том, что США могут вывести войска из региона

В Эстонии опровергли данные о том, что США могут вывести войска из региона - РИА Новости, 18.02.2025

В Эстонии опровергли данные о том, что США могут вывести войска из региона

Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур опроверг сведения о том, что президент США Дональд Трамп может вывести американских военных из региона, сообщает газета... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T15:37:00+03:00

2025-02-18T15:37:00+03:00

2025-02-18T15:38:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур опроверг сведения о том, что президент США Дональд Трамп может вывести американских военных из региона, сообщает газета Postimees. Ранее обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников заявил, что Трамп может вывести американских военных из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту. "Не стоит поддаваться слухам", - приводит издание слова Певкура. Министр также указал на то, что от Вашингтона не поступали сигналы о готовящемся выводе войск из Прибалтики. В недавнем разговоре с главой Пентагона Питом Хегсетом подобная тема также не поднималась, подчеркнул он. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250217/shvetsija-1999750606.html

https://ria.ru/20250201/pribaltika-1996699593.html

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в мире, россия, прибалтика, эстония, ханно певкур, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша